Tidligere leder Signhild Stave Samuelsen i Senterungdommen i Vest-Agder varselet i 2018 om en hendelse som dreide seg om seksuell trakassering på et landsmøte.

KRISTIANSAND: – Jeg skulle gjerne vært denne hendelsen foruten. Den mannlige partifellen plasserte hendene sine et sted på meg som han ikke skulle, sier Signhild Stave Samuelsen til Fædrelandsvennen.

Den tidligere fylkeslederen i Senterungdommen i Vest-Agder fortalte først historien til TV 2.

TV 2 har gjort en kartlegging blant 100 tidligere medlemmer av ungdomsorganisasjonen etter at Odd Roger Enoksens avgang førte til en ny debatt om håndtering av seksuell trakassering. Blant de TV 2 har snakket med, var det fire tidligere medlemmer som fortalte om konkrete tilfeller av upassende atferd med skjevt maktforhold i perioden fra 2005 til 2020.

Den tidligere fylkessekretæren kontaktet Senterpartiets generalsekretær Knut M. Olsen om hendelsen. Han oppfordret henne deretter til å opprette et formelt varsel mot den aktuelle Sp-politikeren.

Mannen fikk en reaksjon og har beklaget, noe Samuelsen mener var en oppreisning. Hun mener varslingsrutinene i partiet fungerer.

– Jeg håper og tror at Metoo-kampanjen har gjort det lettere å varsle om upassende adferd i alle organisasjoner. Når det før ble feid under teppet kommer fram, kan det forebygge at det skjer nye uakseptable hendelser, sier den utflyttede kristiansandskvinen.

Hun mener det er viktig med åpenhet og fokus på Metoo i organisasjonslivet.

Signhild Stave Samuelsen er i dag vara til kommunestyret i Time i Rogaland, og sitter i sentralstyret til Senterkvinnene.

I slutten av april ble det kjent at Senterpartiets kvinneorganisasjon, Senterkvinnene, foreslår endringer i partiets varslingsrutiner, blant annet skal det være en kvinne blant dem som håndterer varsler i partiet.