KRISTIANSAND: Dette melder NRK Sørlandet fredag kveld. 4–500 ansatte kan få en utbetaling på mellom 25.000 og 35.000 kroner hver.

– Det er en ordning som er forhandlet fram med de ansatte for en del år siden. Da var det tøffere tider, sier konserndirektør for økonomi og finans Pernille Kring Gulowsen i Agder Energi til NRK.

Mot milliardoverskudd

Det går bra for Agder Energi. Foto: Rune Øidne Reinertsen

Den samlede prisen på utbetalingen til de ansatte er «et titall millioner kroner».

Agder Energi passerte i høst en drøy milliard kroner i pluss etter tredje kvartal. Det er uvanlig høy omsetning og svært høye strømpriser som er bakgrunnen for dette. Dersom samlet gevinst for året blir 900 millioner i pluss for bestemte deler av driften, utløses ordningen.

«Ikke bonus»

Hos Agder Energi vil verken ledelse eller tillitsvalgte gå med på å kalle ordningen en bonusordning.

– Det er ikke en bonus. Man må se på historikken. Dette er fremforhandlet med ansatte i tider med svakere resultater. I stedet for økt lønn ble man enige om å heller dele litt av overskuddet i gode år, sier konserndirektør Pernille Kring Gulowsen til NRK.

Saken oppdateres.