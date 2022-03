Hilde Gumpen skadet seg etter at hun bråstoppet fordi noen hadde helt mel i skisporene ved Vannverket på Hovden i helga.

BYKLE: – Tenk hvis det kommer noen veldig små, gravide eller gamle. Jeg tør ikke å tenke på det en gang, sier Hilde Gumpen til Fædrelandsvennen.

Hun var nesten ferdig med skituren sammen med flere venner da hun deiset i bakken ved Vannverket på Hovden søndag ettermiddag.

– Jeg hadde god glid, og så opp mot ei venninne som gikk ut av løypa og stoppet opp. Før jeg visste ordet av det var det bråstopp, sier Gumpen.

Kraftig forslått lå hun i smerter på snøen. Hun så raskt at snøen var litt gulere enn vanlig.

Noen hadde nemlig strødd mel i skisporene.

Flere dager senere har hun fremdeles blått øye etter fallet. Nakken fikk seg også en skikkelig trøkk, og leppa hovna opp.

Det var på toppen av «Markens» - ved Vannverket - at det var strødd mel i skisporet. Foto: Bjorvand, Jim Rune / Fædrelandsvennen

– Livsfarlig

Terje Normann Johanssen var også med på skituren søndag og reagerer kraftig på at noen strør mel i skisporene på Hovden.

– Det er irriterende at de får holde på, sier han til Fædrelandsvennen.

Den tidligere konsernsjefen i Scan Trade har selv opplevd å falle som følge av at noen har strødd mel i skisporene.

– Jeg lå krølla rundt med sekk på ryggen etter å ha ramlet i stor fart i bunnen av Lundane-løypa. Sånne bråstopp er det verste som kan skje for en skiløper, sier han og legger til at det var svært god glid i løypene denne helgen.

Da Gumpen ramlet søndag, oppdaget Johanssen noen ungdommer som sto på taket rundt nybygget ved Vannverket.

– Det var tydelig at de holdt utkikk for å se om noen ramla. Selv klarte jeg å bremse ettersom at snøen var tydelig gulfarget, sier han.

Han er klar på at konsekvensene kan bli store dersom uhellet først er ute.

– Det er livsfarlig - plutselig kan det skje en skikkelig ulykke. Dette er den tredje episoden jeg enten hører om eller opplever selv, så det er ikke bare snakk om pøbelstreker dette her, sier Terje Normann Johanssen.

Skal følge med fremover

Han har selv advart andre skigåere og hytteeiere på Facebook, men har foreløpig ikke politianmeldt forholdet denne gangen.

Ingen av ungdommene han snakket med søndag innrømmet å stå bak mel-sølet i skisporet.

Løypesjef på Hovden, Torvald Gautland, blir oppgitt når han før høre om hva som har skjedd.

– Det høres helt idiotisk ut. Jeg har ikke hørt om det selv tidligere, men at noen gjør slikt er helt forkastelig, sier han til Fædrelandsvennen.

Han lover at de skal følge med om noen gjøre dette fremover, og oppfordrer folk som eventuelt oppdager mel i løypa om å melde i fra om de vet noe mer.

– Det er helt klart at noen kan skade seg veldig om de blir utsatt for dette, avslutter Gautland.