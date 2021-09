Viggo Kristiansen møter til avhør i oktober

KRISTIANAND: Det opplyser forsvarer Arvid Sjødin til NTB søndag.

– Kristiansen er positiv til å møte Oslo-politiet og vil gjenta det han alltid har sagt, at han ikke var i Baneheia da ugjerningene fant sted, skriver Sjødin i en epost til NTB.

Sjødin opplyser til Fædrelandsvennen at det ikke er avtalt en bestemt dato, men at planen er å gjennomføre avhøret i løpet av oktober.

– Vi setter veldig pris på at han blir innkalt til avhør. Det viser nok at det nærmer seg en beslutning, sier Sjødin til Fædrelandsvennen.

Har gjort ny etterforskning

I februar ble det kjent at Kristiansen får gjenåpnet Baneheia-saken.

De siste månedene har Oslo-politiet gjennomført flere nye etterforskningsskritt. Resultatet av etterforskningen er ikke kjent, men påtalemyndigheten har gitt uttrykk for at det er gode muligheter for den vil gi noen nye svar.

– Vi vet ingenting. Og det er helt greit, sier Sjødin.

Han sier at det er naturlig at Kristiansen blir avhørt på nytt og ser på dette som en formalitet.

Andersen ikke avhørt

Fra tidligere er det kjent at Jan Helge Andersen, som har tilstått å ha hatt en rolle i drapene, skal avhøres på nytt.

– Han har ikke blitt avhørt ennå, sier advokat Svein Holden til Fædrelandsvennen søndag.

Holden ble engasjert for å bistå Andersen etter at Kristiansen fikk gjenåpnet straffesaken sin.

Nye DNA-prøver

Både Kristiansen og Andersen har levert nye DNA-prøver etter at saken ble gjenåpnet. Politi og påtalemyndighet har ikke ønsket å si noe om årsaken til dette.

Kristiansen ble dømt til 21 års forvaring etter at Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) ble voldtatt og drept i Baneheia i Kristiansand 19. mai 2000.

I februar fikk Kristiansen saken sin gjenåpnet. Han ble løslatt 1. juni.

Andersen ble dømt ti 19 års fengsel. Han har sonet ferdig straffen og er i dag en fri mann.