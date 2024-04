Spesialenheten for politisaker har startet etterforsking av politiets rolle i forbindelse med trafikkulykke ved Lillesand natt til 2. april, hvor en bilfører omkom.

– Fire polititjenestepersoner er mistenkt i saken og to vitneavhør har blitt gjennomført, opplyser påtalefaglig Kari-Anne Hille Valla etterforskingsleder i spesialenheten.

To enheter direkte involvert

– Basert på opplysninger som foreligger så langt i etterforskingen, har to patruljeenheter vært direkte involvert i forsøket på å stanse bilfører. Forfølgelse av bilfører ble etter relativt kort tid avbrutt av politiet, begrunnet i at bilfører holdt meget høy hastighet, opplyser Valla, og legger til at ingen av patruljeenhetene observerte at bilfører kjørte av veien.

Mann i 50-årene omkom

Natt til tirsdag havnet en bil i grøfta ved Skuggevik i Lillesand. En mann i 50-årene døde på stedet.

– Livreddende førstehjelp ble utført, men livet sto dessverre ikke til å redde, opplyste operasjonsleder Knut Odde ved Agder politidistrikt etter ulykken.

Her skjedde ulykken:

Utforkjøringen skjedde etter at politiet ved 03-tida ønsket å stanse og kontrollere bilen, etter at den hadde kjørt vinglete på E18 fra Kristiansand i retning Lillesand.