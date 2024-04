En person ble bekreftet omkommet på stedet.

– Livreddende førstehjelp ble utført, men livet sto dessverre ikke til å redde, opplyser operasjonsleder Knut Odde ved Agder politidistrikt klokka 04.36 natt til tirsdag.

Utforkjøringen skjedde etter at politiet ved 03-tiden ønsket å stanse og kontrollere bilen etter at den hadde kjørt vinglete på E18 fra Kristiansand i retning Lillesand.

Svingte av E18

Operasjonsleder Knut Odde sier til NTB at bilen satte opp farten mot Lillesand da politiet slo på blålys, og at politipatruljen etter et par minutter la seg langt bak på grunn av den høye hastigheten.

Bilen svingte deretter av på Brønningsmyr og fortsatte mot Lillesand på fylkesvei 420. Der møtte den en annen patrulje.

Ifølge politiet fikk aldri denne startet noen forfølgelse.

– Her møtte den en annen politipatrulje som kom i motsatt retning, men før denne hadde snudd, var bilen ute av syne, sier Odde.

Kjørte utfor

Kort tid senere, klokka 03.23, fikk politiet melding om en bil som hadde kjørt av veien ved Skuggevik i Lillesand. Dette viste seg å være samme bil som like i forkant hadde kjørt fra politiet.

Det ble først meldt at personen var oppegående da helsepersonell utførte tilsyn av vedkommende. Luftambulansen landet på stedet klokka 04.11.

Ikke lenge etter opplyser politiet at vedkommende omkom.

Pårørende er ikke varslet, opplyser politiet.

Kriminaltekniker fra politiet og ulykkesgruppa til Statens vegvesen vil natt til tirsdag undersøke stedet.