KRISTIANSAND: – Politiet arbeider fortsatt aktivt for å finne savnede og for å kunne avklare hva som kan ha skjedd med ham, sier avsnittsleder ved voldsavsnittet i politiet i Agder, Kjetil Heggland, til Fædrelandsvennen.

Forsvinningen av 40 år gamle Raymond Johanssen er fremdeles et mysterium, og politiet holder alle muligheter åpne i saken – blant annet at han kan ha blitt utsatt for en kriminell handling.

Nå håper politiet at ny oppmerksomhet rundt saken vil sørge for et gjennombrudd en drøy måned etter at 40-åringen sist ble observert.

Politiet har fått inn nye tips i søket etter savnede Raymond Johanssen (40). Han ble sist sett tirsdag 12. oktober. Foto: Politiet

Nye tips

Mandag ble forsvinningen viet stor oppmerksomhet i krimprogrammet Åsted Norge på TV 2.

– Som følge av innslaget på Åsted Norge har politiet mottatt nærmere ti nye tips i saken, forteller Heggland.

De nye tipsene skal dreie seg om mulige observasjoner av savnede, og personer med kjennskap til ham eller området han sist er observert.

Politiet sjekker også ut om noen av tipsene er fra tidsrommet hvor det foreløpig ikke finnes spor etter 40-åringen.

Her er de siste sporene

Raymond Johanssen ble sist observert like ved Tangvall i Søgne.

Her var 40-åringen inne og handlet på blant annet Coop Mega klokka 16.12 på ettermiddagen den 12. oktober.

Varene Johanssen tok med seg var ordinære middagsvarer, samt to kilo med hundemat og to 20-pakninger med sigaretter.

– Politiet har avsatt flere etterforskere som nå arbeider med saken og som følger opp aktuelle innkomne tips, sier Heggland til Fædrelandsvennen.

Kvitteringen fra Coop Mega i Søgne Foto: Politiet

Et drøyt kvarter senere – klokka 16.31 – kjøpte 40-åringen en flaske med vodka på Vinmonopolet i Søgne.

Foto: Politiet

Deretter gikk han videre til Coop Extra, som ligger i det samme bygget, og kjøpte to bokser med energidrikk. Disse ble betalt klokka 16.35.

Foto: Politiet

Mobilsignalene forsvant

Etter handleturen rundt på Tangvall, skal Johansson blant annet vært innom kinarestauranten Tikk Takk Mat på Tangvall Torg.

40-åringen ble sist sett gående langs Toftelandsveien som strekker seg fra Tangvall, langs Søgneelva, i retning Volleberg og Brennåsen.

Det er i retning av Johanssens bolig.

Det er også her mobilsignalene fra 40-åringens telefon forsvinner for godt like før klokka 21.00 tirsdag 12. oktober.

Flyfoto over Tangvall sier hvor savnede Raymond Johansen beveget seg ettermiddagen og kvelden 12. oktober. En mobilmast som «skyter signaler» i retning Toftelandsveien plukket opp de siste signalene fra savnedes telefon like før kl 21 den kvelden. Foto: Grafikk/Kartverket

Det er her, ved restauranten Tikk Takk ved Tangvall Torg, at politiet har en av de siste sikre observasjonene av den savnede 40-åringen. Like etterpå stopper alle elektroniske spor. Foto: Anders Mjaaland

– Spesielle omstendigheter

Under Åsted Norge-sendingen drøftet panelet bestående av programleder Jens Christian Nørve, politioverbetjent Rune Utne Reitan, advokat John Christian Elden og krimbokforfatter Jørn Lier Horst hva som kan ha skjedd med 40-åringen.

– De spesielle omstendighetene her med matvarene hans som er forsvunnet, og hunden som forsvinner og deretter kommer tilbake ni dager senere, gjør at mistanken om at det er noe kriminelt som har skjedd reiser seg, sa Horst, som tidligere jobbet som etterforskningsleder i politiet.

Hunden hadde på seg selen, var full av flått og bar preg av å ha gått uten mat over lengre tid da den kom til rette like ved mannens bopel.

Så langt holder politiet i Kristiansand alle muligheter åpne.

– Selv om det fortsatt er uklart hva som har funnet sted, kan vi ikke utelukke at det kan ha funnet sted et straffbart forhold. Politiet vil likevel presisere at de etterforsker en savnet-sak, og at de ikke har noen indikasjoner som tilsier noe straffbart, sier Heggland i Agder-politiet.

Selv om politiet tidligere har avsluttet aktive søk etter den savnede, bekrefter politiet til Fædrelandsvennen at det kan bli aktuelt å foreta nye søk i nærmeste framtid.

– Vi kan ikke gå detaljert inn i hva tipsene vi har fått dreier seg om, men vi vil starte med undersøkelser av dem i løpet av uken.