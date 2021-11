KRISTIANSAND: – Vi har i dag gjennomført ett avhør. Som følge av det blir det to nye oppfølgingsavhør i morgen, sier Kjetil Heggdal, leder for voldsavsnittet ved Kristiansand politistasjon, til Fædrelandsvennen mandag ettermiddag.

Det har gått halvannen uke med resultatløse søk etter Raymond Johansson (40).

Siden letingen ble avsluttet fredag ettermiddag er det ikke gjort nye søk.

Politiet har bedt tips i søket etter savnede Raymond Johanssen (40), men foreløpig ikke fått inn interessante opplysninger.

Vurderer nye søk

Tirsdag ettermiddag skal veien videre avgjøres.

– Etter at de to avhørene i morgen er gjennomført, skal vi ha et statusmøte med de som leder det operative søket. Da må vi beslutte om det skal søkes videre, og eventuelt hvor, forteller Heggdal.

Den savnedes hund, av typen Rhodesian Ridgeback, kom torsdag 21. oktober tilbake til bopelen. Da ble det slått alarm.

Elektroniske spor stopper

Leteaksjonen ble igangsatt torsdag 21. oktober på bakgrunn av at hunden til savnede Raymond Johanssen (40) kom tilbake til bopelen. Hunden bar da preg av å ha vært ute lenge.

Den siste observasjonen av mannen er på Tangvall tirsdag 12. oktober.

– Der og da stopper også de elektroniske sporene. De indikerer en retning han beveger seg i, og det er i det området vi har konsentert letingen om så langt, sa operasjonsleder Hans Waage i Agder politidistrikt til Fædrelandsvennen i forrige uke.

Waage leder leteaksjonen etter den savnede mannen, mens Heggland leder etterforskningen.