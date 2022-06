Mandag kveld hadde nominasjonskomiteen i Kristiansand Arbeiderparti ekstraordinært møte. Et flertall av medlemmene ønsker Kenneth Mørk som ordførerkandidat.

KRISTIANSAND: – Vi har jobbet med dette siden april, og er heldige som har hatt mange gode kandidater å velge mellom, sier Astrid Hilde, leder for nominasjonskomiteen i Kristiansand Arbeiderparti.

Det var søndag formiddag at partiets opprinnelige ordførerkandidat, Bjørn Egeli, valgte å trekke seg på grunn av kaoset rundt stor-kommunen.

I kveld har et flertall i nominasjonskomiteen pekt på Kenneth Mørk som ny ordførerkandidat. Ifølge Hilde var det syv medlemmer som ønsket Mørk på førsteplass, mens et mindretall i gruppa (et medlem), ønsket Trond Blattmann som ordførerkandidat.

Et av medlemmene i nominasjonskomiteen ønsket Trond Blattmann som ordførerkandidat. Foto: Kjetil Reite

– Vi har hatt en lang og grundig utvelgelsesprosess gjennom flere møter i løpet av våren. Vi har fått inn mange forslag på kandidater fra medlemmene som vi har vurdert innledningsvis . Vi har så hatt inne fem kandidater av hvert kjønn til intervju. Det er derfor etter vårt syn ikke behov for å utsette nominasjonsmøtet da vi mener vår vurdering bygger på en forsvarlig og grundig utvelgelsesprosess, opplyser Hilde.

Komiteens opprinnelige innstilling om Adriana Ruiz som andrekandidat opprettholdes, og er enstemmig.

Arbeiderpartiets nominasjonsmøte går av stabelen tirsdag ettermiddag. Både Trond Blattmann og Mette Gundersen har tidligere opplyst at de ønsker å kjempe om førsteplassen på lista.