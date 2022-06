KRISTIANSAND: «Jeg har i dag informert nominasjonskomiteen i Kristiansand Arbeiderparti om at jeg likevel ikke ønsker å være Arbeiderpartiets ordførerkandidat til kommunevalget i Kristiansand 2023», skriver Egeli.

Han begrunner avgjørelsen med den pågående saken om folkeavstemming i Kristiansand.

«I respekt for de ansatte ønsker jeg ikke å være kandidat til den politiske toppjobben som ordfører – som kan hende skal avvikle denne nye velfungerende kommunen. Det er også problematisk å være lokal ordførerkandidat i et parti hvor jeg opplever at vi i denne saken ikke har partilederens støtte nasjonalt.»

Egeli skriver at grunnlaget for at han sa ja til å være ordførerkandidat, var at bystyret hadde sagt nei til ny folkeavstemning om løsrivelse.

«Kristiansand bystyre er, slik jeg oppfatter det, satt under administrasjon. Mye tyder på at «Søgnesaken» har vært tema under regjeringsforhandlingene, og at det ligger føringer her som åpner opp for ministerens beslutning. Dette gjør det enda vanskeligere for min del. De ansatte lokalt er brukt i et politisk spill for å komme til enighet om makt sentralt» skriver Egeli i pressemeldingen.