KRISTIANSAND: – Vi forventer en sterk økning av antall smittede i befolkningen, og dermed også flere pasienter med covid-19. Jeg har derfor besluttet at vi må avlyse cirka 20 prosent av de planlagte behandlingene slik at våre ansatte kan bruke tid på å planlegge på å håndtere dette antallet, sier administrerende direktør Nina Mevold ved Sørlandet Sykehus HF.

Mevold kom med budskapet under et styremøte torsdag.

Sykehusdirektør Nina Mevold har besluttet å avlyse en rekke planlagte behandlinger i tiden som kommer. Foto: Jacob J. Buchard

Sørlandet sykehus planlegger for økt antall koronapasienter, og torsdag morgen var 29 pasienter innlagt med covid-19 på de tre sykehusene i Agder.

Antallet er ventet å stige ytterligere de neste dagene.

– Vi beklager at pasienter vil få en slik beskjed på veldig kort varsel. Vi ser at smitten sprer seg veldig raskt, og vi må derfor benytte tiden slik at vi kan gi forsvarlig behandling til de som trenger det aller mest, sier Mevold.

Fulle sykehus

Kapasiteten er allerede sprengt på sengepostene ved alle de tre sykehusene i henholdsvis Flekkefjord, Kristiansand og Arendal.

«På bakgrunn av Folkehelseinstituttets anbefalinger og scenarier knyttet til omikron-varianten, har Sørlandet sykehus satt i verk planer for å kunne håndtere et høyt antall inneliggende koronapasienter, kombinert med økt sykefravær eller karantene blant våre ansatte», ble det informert om.

Øyeblikkelig hjelp, barn, kreftbehandling og livsnødvendig behandling, samt psykiatri og rusbehandling vil prioriteres, opplyser sykehuset.

Planlegger for drastisk økning

Under møtet ble det kjent at sykehusene har i snitt fire dager innleggelse for koronapasientene.

Fagdirektør Susanne Hernes la samtidig frem prognoser som viser hvor drastisk situasjonen kan bli i ukene fremover.

Fagdirektør Susanne Hernes. Foto: Steinar Vindsland (arkiv)

– Folkehelseinstituttet har laget beregninger ut i fra erfaringer fra eksempelvis Danmark som fikk omikronvarianten cirka to uker før Norge. Der doblet antallet smittede seg hver 1,6 dag. FHI skisserer en dobling hver annen dag og hvor 0,5 prosent av de smittede havner på sykehuset. Det betyr at SSHF vil ha 80 innlagte koronapasienter i begynnelsen av januar. Det er dette vi nå må planlegge for, og da klarer ikke personalet samtidig å ha vanlig drift av sykehuset, sier Hernes.

Hernes understreker at tidligere scenarier ikke har slått til, men at vi nå har å gjøre med en mutant som vi ikke vet veldig mye om.

– Vi må derfor ta høyde for et mer alvorlig scenarium enn det vi forhåpentligvis vil oppleve, sier hun