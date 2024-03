Det var sju år gamle Finn Matre Langeland som omkom, skriver politiet i Agder i en pressemelding. Lørdag ettermiddag friga de navn på og bilde av gutten i samråd med familien.

Påkjørt av trailer

Finn Matre Langeland var på vei til Lovisenlund skole, der han gikk i andre klasse, da ulykka skjedde torsdag morgen. På Torridalsveien ble han påkjørt av en trailer og ble kort tid senere bekreftet omkommet.

Trailersjåføren er siktet etter straffelovens paragraf 281, som gjelder uaktsom forvoldelse av død.

Det er Sør-Vest politidistrikt som etterforsker saken, fordi guttens mor er ansatt ved Kristiansand politistasjon.

Ulykken som førte til at Finn Matre Langeland (7) mistet livet torsdag har berørt en hel by, sier Start-leder Sveinung Hedding-Valvik. Bildet brukes med tillatelse fra familien. Foto: Privat

– Berører hele byen

Guttens far, Christopher Langeland, er for mange kjent for rollen han har hatt i idrettsklubben Start, som tidligere styreleder i Start En Drøm. Han ga seg med de formelle oppgavene i klubben i 2021. De siste månedene har Langeland fungert som et bindeledd mellom Start og de amerikanske investorene som vil inn i klubben.

– Dette er en tragisk ulykke som utover familien og de nærmeste berører hele byen, spesielt vår bydel, breddeklubbene på Lund og Start-familien, sier daglig leder Sveinung Hedding-Valvik i IK Start.

Han sier deres tanker og omsorg går til familien og de nærmeste. Klubben tok imot den tragiske beskjeden med sorg, og slår ring rundt familien og de nærstående i klubben.

Syvåringen var selv medlem i fotballklubben Donn.

– Vi er en klubb i bunnløs sorg, sa Per Christian Osmundsen, daglig leder i Donn, til Fædrelandsvennen fredag.

Minnemarkeringer

Lørdag skal både Donn-lag og Starts A-lag ha minnemarkeringer i forbindelse med sine kamper.

Donns gutter 19 skal spille kvalifiseringskamp til NM, og herrelaget skal spille treningskamp mot Fløy. Da spiller de blå og hvite med sørgebånd. Det vil også bli ett minutts stillhet til minne om den unge spilleren.

Det blir også en markering i forbindelse med Starts treningskamp mot Sandnes Ulf på Sør Arena klokken 15. Dette gjøres i samråd med familien.