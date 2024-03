Artikkelen oppdateres.

KRISTIANSAND: Det er Sør-Vest politidistrikt som skal etterforske ulykken.

Årsaken til at saken er overført er at en av foreldrene til barnet som døde, er ansatt ved Kristiansand politistasjon. Politiet i Agder har gjort de innledende åstedsundersøkelsene og foretatt vitneavhør. Informasjonen knyttet til dette er oversendt politiet i Sør-Vest.

Sju år gammel gutt

Nå går politiet ut med alderen på den omkomne. Politiet bekrefter at det er en 7 år gammel gutt som omkom i ulykka. Barnet var på vei til Lovisenlund skole, der barnet gikk i 2. klasse, da ulykka skjedde.

Klokka 08.06 meldte politiet om den alvorlige ulykka på Torridalsveien i Kristiansand. 14 minutter senere var barnet bekreftet omkommet.

Politikolleger preget

– Dette er en sak med verst tenkelig utfall. Vår ansatt blir godt ivaretatt og vi har også tilbudt kollegastøtteordning for ansatte som jobber med vedkommende og andre som har behov. Flere ansatte ble fristilt fra sine arbeidsoppgaver torsdag for å bearbeide følelser og snakke med hverandre, sier politistasjonssjef Jan Terje Aas ved Kristiansand politistasjon.

– Et barn har blitt påkjørt, og et vogntog er involvert. Dette er dessverre en tragisk ulykke, sa operasjonsleder Tom Einar Gausdal ved Agder politidistrikt, til Fædrelandsvennen torsdag morgen.

Sjåføren siktet

Politiadvokat Hans Olav Røyr ved Agder politidistrikt opplyste til Fædrelandsvennen torsdag kveld at sjåføren er siktet etter straffelovens paragraf 281, som gjelder uaktsom forvoldelse av død.

– Dette har sammenheng med omstendighetene ved trafikkulykka og det tragiske utfallet, forklarte han.

Politiet har beslaglagt sjåførens førerkort.

Veien var sperret et par hundre meter. Foto: Nicolai Gaustad Olsen

Den siktedes forsvarer, Nils Anders Grønås, sa torsdag kveld at sjåføren er sterkt preget etter ulykka. Den siktede erkjenner ikke straffskyld.

– Han er spurt om straffskyld, og han erkjenner ikke straffskyld etter siktelsen, sier Grønås.

– Sjåføren er like preget i dag som i går. Han er svært, svært preget, understreker han.

Sterkt preget rektor

Litt over klokka 12 torsdag møtte rektor ved Lovisenlund skole Cecilia Johansen mediene. Hun var helt tydelig preget etter hendelsen.

– Nei, det går ikke an å være forberedt på noe sånt som dette. Det tror jeg ikke, sa Johansen.

Rektor Cecilia Johansen på Lovisenlund skole under pressekonferansen torsdag. Foto: Jacob J. Buchard

– Her på skolen har vi tatt det tungt. En av våre viktigste oppgaver er å stå sammen og bruke tid på å støtte hverandre. Vi skal være en støtte for elevene, gi rom og støtte for en god prat. Vi har fått god bistand fra kommunen. Vi har et støtteapparat som bistår oss i ledelsen og personalet, og en bistand for trinnet som er rammet, sa Johansen.