OSLO/KRISTIANSAND: Det opplyser kilder til Fædrelandsvennen onsdag.

TV2 var først ute med nyheten om at politiet fant overgrepsmateriale på pc-en til Jan Helge Andersen, under en ransakelse tidligere i år.

Tirsdag denne uken ble det kjent at politiet har siktet Jan Helge Andersen for drapet på Lena Sløgedal Paulsen, et drap han ble frikjent for i 2002.

Siktet for drap

Fædrelandsvennen kjenner til at Andersen allerede i januar var siktet for drapet som Viggo Kristiansen ble dømt for i Baneheia-saken. Andersens advokat, Svein Holden, sa tirsdag at de ikke ble kjent med siktelsen før under et avhør i juni.

Siktelsen ga politiet et større handlingsrom til iverksette skjult etterforskning mot Andersen. Blant annet gjennomførte politiet hemmelige ransakelser den 27. juni, 7. mars og 20. juni i hjemmet til Andersen.

Under den siste ransakelsen satt Andersen selv i avhør hos politiet, og skal etter det Fædrelandsvennen kjenner til blitt opplyst om ransakelsen.

Treff hos Kripos

I mars skal politiet har kopiert innholdet på Andersens laptop. Fædrelandsvennen får opplyst at politiet her fant overgrepsmateriale mot barn. Politiet har gjort beslag av både bilder og video.

Innholdet skal ha blitt sjekket opp mot Kripos sin database for ulovlig materiale og fått flere treff.

Andersen skal ha blitt konfrontert med funnene av overgrepsmaterialet i hans siste avhør med Oslo-politiet den 27. juni. Hvordan Andersen har forklart funnene til politiet er ikke kjent.

Vil ikke kommentere

Andersens advokat, Svein Holden, ønsker ikke å kommentere saken eller hva slags funn politiet gjorde under ransakelsene.

– Vi opplever siktelsen som en konsekvens av ransakelsene, sa Holden til Fædrelandsvennen tirsdag.

Jan Helge Andersen og Viggo Kristiansen ble i 2002 dømt for drapene på Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) i Baneheia den 19. mai 2000.

Andersen ble dømt til 19 års fengsel, mens Kristiansen ble av retten ansett som initiativtakeren og dømt til 21 års forvaring.

Arvid Sjødin, Viggo Kristiansens advokat, ønsker ikke å uttale seg om den nye drapssiktelsen mot Andersen eller funnene på hans pc.

– Vi ønsker ikke å kommentere den pågående etterforskningen, sier Sjødin.