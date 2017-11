Politiloggen torsdag 2. november 2017

BYKLE: Trafikkulykke på riksvei 9

08.14: Nødetatene rykket ut etter melding om utforkjøring på riksvei 9. Utforkjøringen skjedde ved Steinsland, ca to kilometer sør for Hovden. Politiet meldte klokken 08.25 at en person var ute av bilen og oppegående. Vedkommende ble tatt med til legekontoret i Bykle for sjekk. Det var svært glatt på stedet.

ARENDAL: Ran på Rema 1000

07.34: En ansatt på Rema 1000 Myrene ble truet til å gi fra seg et mindre pengebeløp i forbindelse med at butikken skulle åpne. Ransofferet ble ikke fysisk skadet. Det ble ifølge politiet brukt en gjenstand til å true med. Det er ikke snakk om et skytevåpen. Den antatte gjerningsmannen forsvant på sykkel. Mistenkte beskrives som en sortkledd mann på ca 185 centimeter med litt skjegg. Politiets innsatsleder, Kurt Ulven, opplyser at raneren fikk med seg 3000 kroner. Overvåkingskameraer i nærheten blir gjennomgått.