En av Sørlandets dyreste eiendommer er solgt

«Doktorhuset» i Lyngør har blitt solgt til Investor Lars Fredrik Windfeldt.

Doktorhuset i Lyngør var en av de dyreste eiendommene noensinne solgt på Sørlandet da det skiftet eier i 2013. Nå er eiendommen solgt på ny. Foto: Arkivfoto

TVEDESTRAND: Det skriver både Agderposten og Tvedestrandsposten som søndag omtaler kjøpet.

Det er investoren Lars Fredrik Windfeldt som har kjøpt eiendommen fra de engelske brødrene Ian og Hugh Laing.

– Nå bød det seg en mulighet. Det føles godt og riktig å gjøre dette, sier Lars Fredrik Windfeldt til Tvedestrandsposten.

Kjøpesummen skal ifølge både Tvedestrandsposten og Arendal ligge på over 40 millioner kroner, noe som gjør Doktorhuset til en av de dyreste eiendommene på Sørlandet.

Solgt for 32 mill. i 2013

Til Agderposten forteller Windfeldt at han har hatt et spesielt forhold til Lyngør siden han var to år gammel, og at han grep muligheten da han hørte rykter om at huset var til salgs.

Huset har flott utsikt over Lyngør-sundet. Foto: Arkivfoto

Brødrene Laing har eid det siden 2013 da de kjøpte det for 32 millioner kroner fra Anders Marcussen med familie. Sistnevnte familie hadde da eid Doktorhuset i flere generasjoner. Siden da har de engelske brødrene brukt mye energi og penger på å renovere eiendommen.

Ikke på åpent marked

– Selger har eid stedet i syv år og har på den tiden gjennomført en svært omfattende totalrenovering. Byggene her ute er nå i en imponerende god stand. Alt de har gjort her har vært med en utrolig «commitment» og et fokus på detaljer og kvalitet. De har i imponerende grad vært kompromissløse i sitt ønske om å gjenskape stedet tidshistorisk helt hundre prosent riktig, sier den nye eieren til Agderposten.

Eiendommen var aldri på det åpne markedet.