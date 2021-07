Poli­tiet frykter liv kan gå tapt i «livsfarlig lek» med fyrver­keri – ber vitner ta kontakt

Politiet er alvorlig bekymret for at barn og ungdommer bruker fyrverkeri for å lage kraftigere eksplosiver på Flekkerøy i Kristiansand. Nå ber politiet om tips fra publikum. – I verste fall kan liv gå tapt, sier seksjonssjef.