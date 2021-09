Vipers beklager overfor Lundes samboer

KRISTIANSAND: I en pressemelding torsdag kveld skriver Vipers:

«Henvendelsen fra Katrine Lunde kom på et uheldig tidspunkt for Klubben. Vi er midt i oppkjøringen til ny sesong, og uten mulighet til å finne en erstatter på dette tidspunktet. Klubben har sportslige ambisjoner, og sammen med våre forpliktelser overfor både publikum, samarbeidspartnere og hele håndball-Norge har vi avslått henvendelsen til Katrine Lunde, skriver Vipers, og legger til:

– Saken har selvfølgelig stor medieinteresse. Klubben og treneren beklager at vi i våre svar til media har gjort Nikola Trajkoviz urett med å spekulere i hans kontraktstilbud med russisk klubb, skriver daglig leder Per Geir Løvstad

Fædrelandsvennen skrev i dag at Vipers-trener Ole Gustav Gjekstad var klar på at Vipers ønsket å beholde Lunde, som har to år igjen av sin Vipers-kontrakt.

Da han møtte TV 2 etter kampen mot Follo onsdag, antydet Gjekstad at den russiske klubben har Lunde som sin førsteprioritet, heller enn samboerens.

Nå beklager Vipers dette.