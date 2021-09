Gjekstad antyder skjult Lunde-agenda fra russisk rival

KRISTIANSAND: Tirsdag bekreftet Katrine Lunde overfor Fædrelandsvennen at hun ønsker å forlate Vipers.

Lundes serbiske samboer Nikola Trajkovic, som forrige sesong trente Fløy i 2. divisjon, har fått tilbud familien mener er for godt til å takke nei til. En av de største klubbene i Russland vil ha ham inn i en trenerrolle rundt sitt a-lag i den russiske toppdivisjonen.

Lunde føler at Vipers, som ikke lar henne forlate klubben, står i veien for familiens ønske. Hun har fått nei fra Vipers på forespørsel om å forlate klubben for å flytte til Russland og spille for CSKA Moskva.

– Det er hans tur nå. Jeg er 41 år og nå er det på tide å prioritere hva som er best for familien. Jeg hadde skjønt Vipers sin side av saken om jeg var ung og fremadstormende, men det er jeg ikke lenger, sa Katrine Lunde til Fædrelandsvennen tirsdag, og la til:

– Vi fant ingen løsning med Vipers. Jeg er veldig skuffet over klubben, prosessen og utfallet dette har fått, sier Lunde.

Antyder Lunde-agenda

Tirsdag var Vipers-trener Ole Gustav Gjekstad klar på at Vipers ønsker å beholde Lunde, som har to år igjen av sin Vipers-kontrakt.

Da han møtte TV 2 etter kampen mot Follo onsdag, antydet Gjekstad at den russiske klubben har Lunde som sin førsteprioritet, heller enn samboerens.

– Jeg tror det handler litt om hva som kom først av høna og egget. Er det Katrine CSKA ønsker, eller er det en fotballtrener i en udefinert rolle? spør Gjekstad retorisk.

På spørsmål fra kanalen om det kan være en årsak, svarer treneren:

– Jeg tenker at det er en mulighet for CSKA til å sikre seg en billig håndballspiller, svarer Gjekstad.

Vipers-konkurrent

CSKA nådde semifinalen i Champions Leauge for første gang i klubbens historie forrige sesong. Der ble det stopp i semifinalen mot Vipers. Denne sesongen anses russerne av mange for å være en av utfordrerne om Champions League-tittelen, noe som gjør dem til en direkte konkurrent til regjerende mester Vipers.

Gjekstad understreker overfor TV 2 at Lunde oppfører seg profesjonelt i både kamp og trening. Onsdag spilte Lunde andre omgang da Vipers vant 32–21 over Follo.

Keeperen ønsket ikke å snakke med pressen etter kampen mot Follo.