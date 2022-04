KRISTIANSAND: Til sommeren skal den mest ambisiøse og spektakulære forestillingen ha premiere i Kjuttaviga. Bare til nå er det solgt over 30.000 billetter, nesten 50 prosent av kapasiteten.

Aldri før har så mange billetter blitt solgt så tidlig på året, og derfor settes det opp en ekstraforestilling; torsdag 4. august, melder Dyreparken.

Det betyr at det blir hele 25 forestillinger for «Kongen på havet» i år.

– «Kaptein Sabeltann og Havets Hemmelighet» er en helt nyskrevet forestilling vi har gledet oss til å vise lenge, og nå ser vi tydelig at publikum også har gledet seg like mye som det vi har. Vi har nå solgt halve kapasiteten, og dette mye tidligere enn foregående år. Derfor har vi nå valgt å sette opp en ekstraforestilling for å møte den store pågangen, sier markeds- og kommunikasjonsdirektøren i Dyreparken, Anniken Schjøtt i en pressemelding onsdag.

Det blir hele 25 forestillinger med Kaptein Sabeltann i år. Foto: Heida Gudmundsdottir

Med den 25. forestillingen vil det bety at rekordmange 65 000 små og store kan få oppleve sjørøvernetter i sommer.

Uforglemmelig

2. desember i fjor presenterte Dyreparken sine nye planer for sesongen, og da var ny forestilling med Kaptein Sabeltann en av storsatsingene.

– Dette er fortsettelsen på historien om Grusomme Gabriels skatt. Det blir helt klart et stort sprang for Kaptein Sabeltann, men også en uforglemmelig opplevelse for små og store, sa opphavsmann Terje Formoe da.

Terje Formoe forteller om den nye forestillingen med Kaptein Sabeltann under en pressekonferanse i vinter. Foto: Jacob J. Buchard

Mannen bak kapteinen som har jaktet penger og gull i over 30 år, presenterte den nye forestillingen for pressen i vinter.

Det blir mange sjørøvernetter i Kjuttaviga i sommer. Foto: Heida Gudmundsdottir

– Ambisjonen vår er enkelt og greit å gjøre noe som ingen andre i verden gjør. Dette er en storsatsing. Vi blir mer og mer ambisiøse, og gleder oss vanvittig.

– Dette blir en forestilling med humor, spenning og effekter som aldri har vært vist i Norge. Vi skal ha to sjørøverskuter i sving, det skal skytes med kanoner, det skal brenne og smelle, folk skal fly gjennom luften og dette bli det beste vi noen gang har laget. Alle figurene opp gjennom årene skal møtes, og ja – Pinky finner faren sin, røpet Terje Formoe.

Årets forestilling, Kaptein Sabeltann og Havets Hemmelighet, er den største satsingen i Kjuttaviga i Dyreparkens historie.