Forvirret? Disse tiltakene og karantenereglene gjelder i Kristiansand nå.

KRISTIANSAND: Etter den siste smitteeksplosjonen har Kristiansand kommune fått mange henvendelser om de ulike typene karantene, karanteneregler og smitteverntiltak.

– Folk er helt forvirret, sier kommunikasjonssjef Ingunn Kvivik i Kristiansand kommune til Fædrelandsvennen.

Derfor har vi i denne saken samlet en oversikt over hva som gjelder i byen nå.

Karantenereglene

Vi starter med karantenereglene. Det er fire ulike typer karantene:

Smittekarantene. Alle nærkontakter til en bekreftet koronasmittet skal i karantene i ti døgn fra det tidspunktet kontakten skjedde. Personer i smittekarantene bør teste seg. Dersom du er nærkontakt, blir du kontaktet gjennom smittesporing og får beskjed hva som gjelder for deg. I tvil om du er nærkontakt? Sjekk denne linken.

Reisekarantene. Alle som kommer til Norge, skal som hovedregel i karantene i ti døgn fra den dagen de ankommer landet.

Ventekarantene. Du skal i ventekarantene hvis du deler bolig med et husstandsmedlem som er satt i smittekarantene.

Testkarantene. Dette brukes i de tilfeller der du kan ha blitt eksponert for smitte i et kort tidsrom, for eksempel hvis du har vært på en kort busstur der det i etterkant viser seg at en eller flere medpassasjerer var smittet. Det er ikke alltid kommunen kjenner navnet til de som skal i testkarantene. Karantenen er over så fort du har fått negativt svar.

Kilde: Kristiansand kommunes karanteneoversikt.

Smitteverntiltak

Kristiansand kommune har en egen forskrift som gjelder fram til og med 4. juni. Den lyder slik:

Det er forbudt å ha flere enn fem gjester hjemme og på hytta, men hvis alle gjestene tilhører én husstand kan dere være samlet opp til ti personer.

å ha flere enn fem gjester hjemme og på hytta, men hvis alle gjestene tilhører én husstand kan dere være samlet opp til ti personer. Det er forbudt å samles flere enn fem til innendørs private samlinger andre steder.

å samles flere enn fem til innendørs private samlinger andre steder. Kommunen anbefaler sterkt at det skal brukes munnbind innendørs i det offentlige rom.

at det skal brukes munnbind innendørs i det offentlige rom. Nasjonale lettelser for «beskyttede» personer gjelder ikke i Kristiansand.

i Kristiansand. I tillegg til disse reglene så gjelder fortsatt alle de nasjonale reglene og anbefalingene i Kristiansand. De finner du her. Torsdag 27. mai blir det lettelser nasjonalt, men kommunedirektør Camilla Dunsæd har allerede varslet at det ikke er sikkert Kristiansand kan følge de nasjonale lettelsene.

Kilde: Kristiansand kommunes oversikt over lokale tiltak.

Arrangementer

Kristiansand kommune følger de nasjonale reglene når det gjelder arrangementer. De sier for eksempel:

Arrangementer innendørs på offentlig sted:

– Uten faste, tilviste sitteplasser: 10 personer.

– Med faste, tilviste plasser: 100 personer.

– Idretts- og kulturarrangement for utøvere under 20 år: 50 personer, så sant alle er fa samme kommune.

Arrangementer utendørs på offentlig sted:

– Uten faste, tilviste sitteplasser: 200 personer.

– Med faste, tilviste sitteplasser: 600 personer, så sant de som er tilstede kan fordeles i tre kohorter på 200 personer.

Kilde: Helsedirektoratet.

Andre kommuner

De ulike kommunene i Agder har ulike regler og forskrifter.

Her kan du for eksempel finne Venneslas regler og anbefalinger.

For info fra andre kommuner kan du sjekke deres hjemmesider.