KRISTIANSAND: – Vi synes det er veldig gøy å støtte opp om dette. Det er tragisk at så mange ikke har råd til mat, sier Boye Ordning, daglig leder for Mobile Sørlandsparken.

14 dagligvarebutikker er med i årets mataksjon, der privatpersoner kan donere mat i enten frysere eller handlevogner.

Det er 12 ulike bedrifter som har adoptert hver sin butikk, og skal sørge for å frakte maten fra butikkene til Matsentralen Sør to dager i uka.

Denne maten kommer fra Coop Obs i Sørlandsparken, butikken som Mobile Sørlandsparken har adoptert. Foto: Håvard Karlsen

Torsdag var det første innlevering. All maten ble veid av ansatte på Matsentralen Sør.

– Vi endte på 175 kilo frysevarer og 502 kilo tørrvarer, 677 kilo varer totalt, sier Christian Førland, daglig leder.

– Hva tenker du om det?

– Responsen har vært over all forventning, og det er utrolig gøy. Det er lov å håpe at det fortsetter sånn hver uke, sier Førland.

– 677 kilo er vanvittig bra, supplerer Hilde Lunøe-Nielsen, leder for merkevare i Fædrelandsvennen.

Inger Lise Ravndal og Christian Førland i Matsentralen Sør ordner maten som har kommet inn fra butikkene. 677 kilo var fasiten etter første innlevering. Foto: Håvard Karlsen

– Treffer midt i blinken

Mobile Sørlandsparken har adoptert Coop Obs i Sørlandsparken. Ordning hadde bilen full da han parkerte utenfor Matsentralens lokaler torsdag ettermiddag.

– Jeg synes det var veldig bra, og det er mye mat på få dager. Kjempegøy, sier han.

Bertel O. Steen kom med mat fra tre dagligvarebutikker; Coop Mega Trekanten, Coop Extra Lumber og Meny Vågsbygd.

– Fra den ene butikken kom det veldig mye, for der var det en kunde som hadde vært innom og handlet for 5000 kroner, og lagt oppi. Det var der det var desidert mest, sier Nils Kristian Voreland.

Nils Kristian Voreland tar ut varene Bertel O. Steen har hentet hos Coop Mega Trekanten, Coop Extra Lumber og Meny Vågsbygd. Foto: Håvard Karlsen

Hele gulvet på varebilen han kom med var fullt opp av mat, både fryse- og tørrvarer.

– Hvordan er det for dere å bidra i denne aksjonen?

– Det er en fantastisk fin aksjon, og den treffer midt i blinken. Dette gjør vi med glede, sier Voreland.

Det var mange kilo mat i bilen som Bertel O. Steen kom med torsdag. Foto: Håvard Karlsen

Nærmere 130.000 kroner

Fædrelandsvennens mataksjon varer ut januar.

Alle matvarene som blir samlet inn, blir kjørt ut til Matsentralen Sør.

Derfra blir maten fortløpende fordelt til de frivillige organisasjonene i byen som har matutdeling eller servering til vanskeligstilte.

Fædrelandsvennen samler også inn penger via Vipps, som vil bli brukt til å handle mat. Der har det nå kommet inn nærmere 130.000 kroner.

Under kan du se flere bilder fra den første matleveringen;

Her henter Hilde Tønnessen fra Phonero mat hos Coop Mega Lund. Foto: Phonero

Christian Førland, daglig leder i Matsentralen Sør, sammen med Kim Reinhartsen i Phonero. Foto: Phonero

Her henter Helene Abusdal og Ida Fosse maten fra butikken Fædrelandsvennen har adoptert i mataksjonen, Meny Torvet. Foto: Fædrelandsvennen

Motorforum har adoptert Coop Extra Fagerholt. Her er det Sven Arild Arnesen som henter på første tur. Foto: Motorforum