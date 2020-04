Nytt korona-dødsfall i Kristian­sand

En beboer ved Presteheia omsorgssenter døde natt til mandag. Vedkommende var smittet av koronaviruset.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

En beboer ved Presteheia omsorgssenter døde natt til mandag. Foto: Kjartan Bjelland

KRISTIANSAND: Vedkommende var en av to beboere med kjent smitte på omsorgssenteret, skriver Kristiansand kommune i en pressemelding.

– Våre tanker går til de etterlatte, sier ordfører Jan Oddvar Skisland i pressemeldingen.

Med dette er åtte personer med koronasmitte døde i Kristiansand. Alle åtte har vært beboere på sykehjem og med kjent smitte.

I tillegg døde natt til lørdag en eldre pasient som var innlagt ved Sørlandet sykehus og som var smittet med koronavirus. Det er ikke kjent i hvilken kommune vedkommende var hjemmehørende.

En eldre mann bosatt i Mandal er også død av koronaviruset.

Eldre beboer

Personen ved Presteheia omsorgssenter som døde natt til mandag er en av to beboere som har vært testet positivt for korona på omsorgssenteret. Den avdøde betegnes som eldre, men det opplyses ikke nærmere om alder eller om vedkommendes generelle helsetilstand forut for koronasmitten.

Det er 66 langtidsplasser på Presteheia omsorgssenter.

Ifølge kommunen ble 30 ansatte ved Presteheia omsorgssenter testet for korona lørdag.

Seks ansatte isolert

Resultatene viste at en av de 30 testede er smittet. Den ansatte er i isolasjon hjemme, opplyser kommunen. I alt seks ansatte ved omsorgssenteret er nå isolerte hjemme på grunn av sykdom.

Det er ikke påvist smittespredning på institusjonen etter at strengere smitteverntiltak er satt i verk.

– De ansatte gjør en enestående jobb med å begrense smitten og gi god pleie i en svært krevende situasjon, sier kommuneoverlege Dagfinn Haarr i pressemeldingen.

Saken oppdateres.