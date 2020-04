Mandalitt døde av korona

En eldre mann bosatt i Mandal døde søndag morgen av koronaviruset.

Her på Mandal sykehjem er det etablert en egen avdeling for å ta imot syke korona-pasienter. Søndag døde en mandalitt av sykdommen. Foto: Jarle R. Martinsen

LINDESNES: Det meddeler Lindesnes kommune i en pressemelding.

Det heter videre at vedkommende var hjemmeboende og sprek inntil han fikk influensasymptomer. Han ble akuttinnlagt på sykehuset 23. mars.

En egen avdeling for korona-syke er etablert på sykehjemmet i Mandal. Avdelingen har den siste uka tatt imot til sammen tre pasienter fra sykehuset.

Klandrer ikke

I pressemeldingen heter det videre at den avdødes pårørende presiserer at de ikke klandrer noen for at deres far ble smittet med Covid-19. Selv var han også helt klar på dette.

– De håpet i det lengste at deres far skulle klare seg, og de er søndag formiddag i dyp sorg. De uttrykker imidlertid takknemlighet for den hjelpen deres far har fått og den støtten de selv har mottatt både på sykehuset og på det lokale sykehjemmet, ifølge kommuneoverlege Gunvor Launes, som har snakket med dem.

Fire døde i Agder

Med dette er fire personer i Agder døde av korona.

Lørdag 28. mars døde en koronasmittet eldre kvinne som bodde ved Ternevig omsorgssenter i Kristiansand.

Dagen etterpå døde to beboere ved Stener Heyerdahl omsorgssenter som også ligger i Kristiansand.

– Dypeste medfølelse

Ordfører Even Tronstad Sagebakken sier til Fædrelandsvennen at han har den dypeste medfølelse med de etterlatte.

Lindesnes-ordfører Even Tronstad Sagebakken Foto: Jarle R. Martinsen

– Vi har vært forberedt på at dette kunne komme til skje, men den telefonen var likevel tung å få, sier han.

Han sier videre at han er imponert over den jobben som kommunens korona-team gjør.

– Jeg er også imponert over folk flest som later til å ta situasjonen på stort alvor med å blant annet holde avstand til hverandre, sier han.

Lindesnes kommune har ifølge de siste tallene Fædrelandsvennen har tilgang til hatt ni personer med påvist koronasmitte.

Vil se an

Når det gjelder hvorvidt skolene i Lindesnes helt eller delvis skal åpnes igjen etter påske, sier Sagebakken at kommunen avventer hva som kommer fra regjeringen onsdag.

– Vi har uansett planleggingsdag tirsdag og dermed en dag å gå på, påpeker han.

Søndagens dødsfall i Mandal er det 71. relatert til koronavirusutbruddet i Norge.