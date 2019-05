Tom Hugo får ikke lønn: – Jeg mener det er feil

TEL AVIV: Det skriver VG fredag.

– Jeg mener det er feil, og det har jeg sagt til NRK også, sier Tom Hugo Hermansen til avisen.

Torsdag gikk Keiino videre til finalen i Eurovision Song Contest i Israel.

Ifølge VG får de tre medlemmene i bandet dekket reise, opphold og praktiske utgifter - og får diettpenger under det halvannen ukes lange oppholdet. At de ikke fikk lønn, skal Keiino-trioen først ha blitt klar over etter at de vant den norske MGP-finalen.

– Norge er et høykostnadsland hvor man er vant til at folk får betalt for det de gjør. Det er rart at vi som legger ned så pass mye innsats ikke skal ha en form for honorar, sier Hermansen til VG.

Får støtte

Han får støtte av LO-forbundet Creo som er Norges største fagforening for kunstnere.

– Vi synes at alle som gjør en profesjonell jobb skal ha profesjonell lønn og profesjonelle betingelser, sier leder Hans Ole Rian.

De tre koristene som er på scenen sammen med Keeino får lønn, i likhet med de øvrige i NRKs delegasjon.

Prosjektleder Stig Karlsen svarer følgende på kritikken:

– I forkant av MGP ble det inngått en avtale mellom NRK og Keiino der de økonomiske vilkårene for hele perioden, inkludert Eurovision, ble avtalefestet. Keiino har meldt seg på i verdens største musikkonkurranse som deltakere, og er ikke på lønn fra NRK. NRK legger store ressurser i artistens deltakelse. Alle må bringe noe til bordet, og i artistens tilfelle betyr det deres tid og talent.

Finalen i Eurovision er lørdag.