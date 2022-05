KRISTIANSAND: Dagen derpå, når fyrverkeriet fra nasjonaldagsfeiringen har stilnet, skal politikerne i Kristiansand diskutere kombinasjonen skjenking og stripping.

Høsten 2020 vedtok Kristiansand bystyre at det «ikke skal gis skjenkebevilling til utesteder som har stripping eller lignende som del av underholdningstilbudet eller driftskonseptet.»

Utesteder som har alkoholservering i Kristiansand har dermed ikke mulighet til å arrangere stripping, heller ikke som enkeltarrangement.

Nå har Statsforvalteren i Agder funnet ut at det er ulovlig å nekte skjenkebevilling på grunn av stripping.

Det står i saksfremlegget til bystyret 18. mai.

Rettssak

Politikerne i Trondheim vedtok nemlig samme regelen som Kristiansand. Her ble det ikke gitt skjenkebevilling til utesteder som har konseptene stripping, erotisk dans, toppløs servering eller lignende.

Trondheim kommune avslo derfor søknaden da Dreams Showbar ville fornye skjenkebevillingen. Saken ble tatt til retten, og Trøndelag tingrett konkluderte med at Trondheim kommunes vedtak var ulovlig. Kommunen ble dømt til å betale 400.000 kroner i sakskostnader til strippeklubben.

Med bakgrunn i dommen fra Trøndelag ber administrasjonen i Kristiansand kommune om at byens politikere vurderer alkoholreglene på nytt. Administrasjonen foreslår at regelen oppheves.

Stengte i Kristiansand

Dreams Showbar har også holdt til i Kristiansand. Utestedet stengte dørene i 2013, et drøyt år etter åpningen i Dronningens gate. Leder Atle Maaø forklarte til Fædrelandsvennen den gang at de økonomiske resultatene var for dårlige.