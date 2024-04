«Vinmonopolet realiserer i dag store kvanta vin», skrev Aftenposten på forsiden 1. april 1950. Polet skulle kvitte seg med mye vin, og alle som ville kjøpe billig vin, kunne derfor møte opp med bøtter og spann. Samme dag var det lange køer utenfor Vinmonopolet.

Aprilsnarren har altså lange tradisjoner, men i dag er det annerledes.

Sosiale medier har gjort at falske nyheter kan gå viralt før redaktørstyrte medier rekker å dementere egne tullesaker. Sakene kan rett og slett ødelegge medienes troverdighet.

Aftenposten har derfor sluttet. Også en rekke andre medier har gitt seg.

Men ikke alle har sluttet å forsøke å lure folk 1. april. I løpet av dagen har Aftenposten klart å avsløre en rekke aprilspøker.

Køen utenfor Vinmonopolet på Majorstuen etter Aftenpostens spøk 1. april 1950. Foto: Henrik Ørsted / Oslo Museum

Ektemannens aksjer

Mandag morgen meldte for eksempel den liberale tankesmien Civita at deres mangeårige leder Kristin Clemet trekker seg, som følge av at ektemannen har handlet aksjer i Civita – en referanse til det siste årets mange habilitetssaker, med andre ord.

– Jeg har tenkt meg på jobb i morgen også, skriver Clemet i en melding til Aftenposten.

Også Sporveien AS – som blant annet drifter T-banen i Oslo – så sitt snitt til å tulle litt mandag morgen.

«For å imøtekomme behovene til våre reisende, innfører T-banen 1. og 2. klasse. Betal litt ekstra for komfort, gratis Wifi, egen sittegruppe og begrenset antall reisende pr. Vogn.», skriver de på X.

Sporveiens pressevakt Cato Asperud bekrefter imidlertid at dette ikke stemmer.

Se noen klassikere i galleriet under.

1 / 3 Venstrehåndswhopperen ble «lansert» av Burger Kring i 1998. Ingrediensene var de samme som i den originale hamburgeren, men snudd 180 grader.





– Ingenting å le av

Det hender også at redaktørstyrte nyhetsmedier lar seg lure.

Klassekampen skrev i fjor at Nikolai Astrup flytter til Sveits etter at Norge innførte forbud mot au pair-ordningen. De «siterte» ham: – Såkalt vestkantslaveri har vært avgjørende for å få min hverdag til å gå opp.

NTB publiserte raskt den såkalte nyheten. Det samme gjorde VG, Nettavisen, Avisa Oslo, BT og Adresseavisen.

– Dette er sikkert morsomt for Klassekampen, men det er ingenting å le av for oss, sa Hilde Schjerve, nyhetsredaktør i NTB.

Schjerve mente aprilspøkens tid var forbi. Grunnen? Leseren hadde allerede den gang store problemer med å skille ekte og falske nyheter.

Professor Kristin Skare Orgeret ved Oslo Met utdyper:

Samtiden er i konstant kamp mot desinformasjon, falske nyheter og kunstig intelligens, sier hun. Særlig gjelder dette mediene.

– De skal jo være troverdige. De bruker mye tid på å verifisere, fremstå åpne og vinne tillit.

Da blir det et tveegget sverd å lure leseren, sier hun.

Men noen står på sitt.

Kristin Skare Orgeret Professor i journalistikk ved Oslo Met

– Vi ble lurt

I år publiserte både TV 2 og Drammens Tidende saker om at Strømsgodset stiller med redusert mannskap til årets sesongstart på Eliteserien som følge av korona.

Dette viste seg senere å være en aprilspøk fra fotballklubben.

– Vi ble lurt, skriver TV 2 Sporten på X.

Vanskeligere

– Tiden hvor du nådde alle med én stor spøk, er definitivt forbi, mener Orgeret.

Hun mener nyhetsbildet er forandret.

– Vi har mistet det at mediene var leirbål som alle samlet seg rundt. Den felles fortellingen er borte. Da er det vanskelig med humor som alle ler av.

Men kanskje er det noen andre enn de tradisjonelle mediene som lykkes?

Også den svenske interiørgiganten Ikea er i det spøkefulle hjørnet mandag. På Facebook reklamerer de for «pungplugger», som skal hindre at menn setter fast sine edle deler i Marius-krakken.

«Nå trenger du ikke være redd for at hverken «skippern» eller «båtsmenn» skal sitte fast i MARIUS-krakken når du tar den med i dusjen», skriver Ikea 1. april. Foto: Ikea

Danby Choi overgir seg

De siste ukene har Danby Choi, redaktør for nettavisen Subjekt, kritisert det han mener er en ujevn maktfordeling i Medie-Norge. Han har pekt på at lokalaviskonsernet Amedia eier en uforholdsmessig stor andel av avisene som gis ut i landet.

Men mandag har pipen fått en annen lyd: I en pressemelding publisert på Subjekts nettsider skriver avisen at den nå blir solgt til nettopp Amedia.

Også lokalavisen VårtOslo har hevet seg på.

De skriver at milliardær Christian Ringnes donerer bort restene av fyrverkeriet som fikk mye oppmerksomhet tidligere i vår. Fyrverkeriet ble skutt opp fra Ekebergrestauranten i forbindelse med 70-årsfeiringen til Ringnes.

– Det er bare å komme opp til Ekebergrestauranten kl. 16.00 på mandag. Velkomne skal dere være, her er det mer enn nok fyrverkeri å ta av, sier angivelig Ringnes til avisen.

Aftenposten-redaktørenes spøk

Og selv om Aftenposten har sluttet å lure sine lesere, prøvde ledelsen mandag å lure sine ansatte.

Like etter klokken 09.00 mandag gikk det ut en fellesmail til alle i Aftenposten-redaksjonen om at det er funnet legionella-bakterier i en av kontorets kaffemaskiner.

Som erstatning ble det åpnet for at menig ansatte skulle kunne benytte seg av redaktørkollegiets til nå ukjente espressomaskin. Stabssjef Morten Andersen vil ikke gi noen kommentar av hensyn til lengden på denne saken.