Eirin plukker opp mobiltelefonen, og legger den mot øret.

Ved siden av sitter kollegaen Vegard, som styrer bilen mot en av Bergens bydeler.

Begge to er helt stille mens det ringer. Men nok en gang er det ingen svar i den andre enden.

I lang tid har de forsøkt å få tak i den unge mannen.

Han har fått brev, e-poster og oppringinger. Trolig vet han at de kommer.

Eirin sender en aller siste tekstmelding. Bare sånn for å være sikker.

– Nå kan vi ikke gjøre mer. Vi får se om vi finner den likevel. Da tar vi den med oss, sier Eirin.

Alt de vet om den unge mannen, er at han ikke har betalt regningene sine.

Bilen hans skal hentes med makt.

Vegard og Eirin er på vei ut for å hente flere biler på i løpet av samme dag.

Mannen som Eirin og Vegard er på vei til, er langt ifra alene om å slite med å betale billånet.

Tall fra Namsfogden i Bergen viser at det i fjor var en massiv økning i saker som omhandler tilbakelevering av løsøre, hvor det er tatt pant i det som er kjøpt.

Det dreier seg stort sett om biler. Dyre biler, forteller Lillian Borge Bersaas.

Hun er leder for felles enhet for sivil rettspleie.

– Det er mange kostbare Porscher, BMW-er og Teslaer som nå må tilbakeleveres under tvang, sier Bersaas.

Dette er bare noen av bilene Namsfogden har hentet inn.

Normalt har det vært rundt fem prosent endring fra år til år i slike saker, forteller hun.

Men i fjor var økning på 85 prosent for hele Vest politidistrikt, og rundt 50 prosent i Bergen.

Dette er store tall, ifølge Bersaas.

– Salget av nye biler økte mye under pandemien, og vår teori er at dette er kjøretøy som er kjøpt i denne perioden, sier Bersaas.

Det tar tid før en sak havner på bordet hos Namsfogden. Det kan ha gått mellom to og seks måneder fra første ubetalte faktura til dette skjer.

Fremme på stedet kjører Vegard sakte frem og tilbake i gatene ved adressen.

Av og til gjemmer folk bilene sine, forteller han. Av og til har de tatt den med seg på jobb.

– De kan også stå inne i garasjer. Vi kan bruke den makt som er nødvendig, men det er høy terskel for å bryte opp låste dører og vi har ikke som praksis å gjøre dette, sier Vegard.

Hvis kjøretøyet muligens står inne i en garasje, kan Namsfogden sjekke om døren er låst.

– Er den ulåst, kan vi åpne for å se inn.

Han og Eirin har på seg stikksikre vester og stikksikre sko. De vet aldri helt hvem de kan møte på, eller hva slags sinnsstemning personene er i.

Det er greit å være på den sikre siden.

Av samme grunn ønsker ingen av dem å ha etternavnet sitt på trykk i avisen.

– Av og til kjører vi til arbeidsplassen. Hvis direkte kontakt uteblir, hender det vi ringer til arbeidsplassen for å spørre etter personen, uten å si hvem vi er, sier Eirin.

– Vi har ingen ønsker om å gjøre situasjonen enda verre for dem dette gjelder.

Vegard svinger ned en liten sidevei for å komme på baksiden av bygget hvor den unge mannen har sin bostedsadresse.

De har fortsatt ikke hørt noe fra ham.

– Vi leter etter en Mitsubishi, sier Eirin mens hun ser på bilskilt og logoer utenfor vinduet.

Totalt mottok Namsfogden i Bergen 404 begjæringer om tilbakelevering av løsøre til salgspanthaver i fjor, opp fra 218 året før.

Når man skal kjøpe bil og ikke kan fullfinansiere selv, tilbyr ofte bilforhandlerne å få på plass et lån hos et eksternt firma. Deretter blir det tatt pant i bilen som garanti for lånet, forklarer Bersaas.

– Rentene på disse lånene har også økt.

Men hvem er disse som har kjøpt for dyr bil, og som ikke kunne betale for den?

I begynnelsen av året så det ut til å være unge menn, forteller Bersaas. Men så jevnet tallene seg ut.

Menn i alderen 30–40 år ser ut til å være noe overrepresentert.

– Når ting nå har blitt dyrere må man gjøre prioriteringer, og mange velger nok å betale på huslånet før de betaler på billånet, tror hun.

– Vi har ingen ønsker om å gjøre situasjonen enda verre for dem dette gjelder, sier Eirin.

Det tar ikke lang tid før de ser den. Med blå lakk og vinduer fulle av rim.

Vegard parkerer ved siden av, og plukker opp mobiltelefonen med en gang.

– Hei, det er Vegard fra Namsfogden. Kunne vi ha fått en bergingsbil ut her, sier han til personen i den andre enden.

Neste steg er å banke på. Alt blir mye lettere hvis de klarer å få tak i en nøkkel.

En annen mann lukker opp døren. Han vet ingenting om saken, sier han. Men han kan være behjelpelig med å få den unge mannen på tråden.

Eirin tar imot mobiltelefonen hans. Endelig har de oppnådd kontakt.

Med rolig stemme forklarer hun hva som er i ferd med å skje. At eneste mulighet er å betale på stedet, mens de ser på.

Det er ikke en mulig for den unge mannen, forklarer han. Han er i utlandet.

– Da tar vi med oss bilen i dag. Du har mulighet til å ordne opp og hente den, men det må gjøres før bilen blir tilbakelevert til salgspanthaver, sier Eirin.

Kjøretøyene som Namsfogden tar med seg, blir fraktet til Stadssalg på Kokstad.

Deretter blir de enten taksert for tilbakelevering til banken, eller lagt ut for salg på auksjon.

Hvis det er tatt opp lån med pant i kjøretøyet, såkalt salgspant, er det fortsatt långiveren som eier bilen ved mislighold. Selv om den er registrert på deg.

Vanligvis er disse pantehaverne en eller annen form for bank.

BT har vært i kontakt med mannen som mistet bilen sin.

Han forteller at han havnet i en vanskelig situasjon da han mistet jobben.

– I åtte måneder sto jeg uten inntekt. Det har vært helt jævlig, sier han.

I jobben hadde han god lønn, og han så lyst på fremtiden, forteller han.

Han hadde til og med begynt å spare. Men så raknet bare alt.

– Til slutt ga jeg bare opp. Jeg forsøkte å få hjelp, men det gikk ikke.

– Men dette er jo min egen feil. Når man rett og slett ikke klarer å holde orden på hus og hjem. Jeg må forsøke å gjøre opp for meg så godt som jeg kan.

Neste navn på listen denne dagen har adresse i en helt annen del av byen.

På veien dit, ringer Eirins mobil.

Det er noen som de etter planen skal besøke om noen få timer. Alle blir alltid varslet i god tid om hvilken dag Namsfogden skal komme.

Mannen i telefonen forklarer at moren hans nettopp har tatt opp et forbrukslån, og at de på den måten skal klare å redde bilen hans. At de ikke trenger å komme.

Eirin ber ham sende bekreftelse på betaling så raskt som mulig.

Ikke alle er hjemme når Namsfogden kommer på besøk. Denne adressen måtte de dra tomhendt fra.

– Da stryker vi den fra listen i dag, sier hun.

Fremme ved adressen speider Eirin og Vegard etter en Volkswagen Golf, men den er ingen sted å finne.

Det samme gjelder neste bil på listen. Trolig er kvinnen som eier den på jobb.

– Neste er en motorsykkel. En ganske kostbar en, sier Eirin.

Heller ikke på denne adressen åpner noen opp døren når de ringer på, men de forsøker likevel garasjedøren.

Den er åpen.

På innsiden står en sort motorsykkel lent inn mot en vegg.

Vegard slår nok en gang på tråden til bilberger. Eirin følger med på om det dukker opp noen i vinduet på huset.

BT har vært i kontakt med personen som eier motorsykkelen. Vedkommende ønsker ikke å uttale seg til avisen.

Her er bergingsbilen på plass for å hente inn en motorsykkel.

– Folk kan bli veldig emosjonelle. Kanskje er dette drømmesykkelen, eller drømmebilen. Noe man har jobbet lenge for å kjøpe, sier hun.

– Andre er avhengige av bilen for å levere barna i barnehagen eller komme seg på jobb. Da er det ikke enkelt å miste kjøretøyet.

Ingen av de to har opplevd å bli truet, men stemningen kan bli dårlig. Hvis situasjonen eskalerer, trekker de seg raskt unna.

– Det hender også at en av partene ikke har fortalt konen eller mannen om de økonomiske problemene, sier Vegard.

Å være åpen og ærlig om problemene, og ikke minst svare på henvendelsene fra Namsfogden, kan gjøre situasjonen lettere, sier de.

– Det er mye bedre at vi får overlevert en nøkkel enn at vi må banke på døren uten at ektefellen vet noen ting, sier Eirin.

Hvis de dukker opp på arbeidsplassen, og de har fått kontakt med vedkommende, så gir de gjerne folk anledning til å kjøre bilen til en annen gate.

– På den måten trenger ikke alle de andre å se at bergingsbilen kommer. Vi ønsker som sagt ikke å gjøre situasjonen enda verre for noen enn den trenger å være, sier Eirin.

– Det er ingen som synes at dette er kjekt.

Namsfogden håper nå på at trenden skal snu, og at tallene skal jevne seg ut igjen.

– Økningen har vært svært høy på kort tid. Vi håper at toppen er nådd nå, sier Lillian Borge Bersaas.