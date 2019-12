Ari Behn minnes som sjeldent varm og fargerik og et medmenneske

Ari Behn var åpen om at livet ikke alltid var så lett å leve. 1. juledag tok han sitt eget liv, 47 år gammel.

En person som alltid så menneskene rundt seg, imøtekommende og åpen for andre mennesker, omtales Ari Behn som. Han blir også beskrevet som et friskt pust i kongefamilien, fargerik og en til tider provoserende mann.

Han etterlater seg de tre døtrene Maud Angelica (16), Leah Isadora (14) og Emma Tallulah (11), som han har sammen med sin tidligere kone, prinsesse Märtha Louise.

– En god venn

Kongefamilien og hans mange kjente venner er overveldet av sorg over hans bortgang.

– Ari var en viktig del av vår familie gjennom mange år, og vi bærer med oss varme, gode minner om ham. Vi er takknemlig for at vi fikk lære ham å kjenne. Vi sørger over at våre barnebarn nå har mistet sin kjære pappa, sier kong Harald og dronning Sonja i en uttalelse.

Utenfor Slottet var det sent på kvelden 1. juledag tent lys og lagt ned blomster.

– For oss var Ari en god venn, et kjært familiemedlem og en fantastisk onkel, som vi delte mange av livets små og store øyeblikk med. Det er med stor sorg vi har mottatt budskapet om hans bortgang. Vi var alle veldig glad i Ari, sier kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit i en uttalelse.

Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

– Unik blomst

Mange av Ari Behns venner sier de er i sjokk over budskapet. Fotograf Per Heimly, som hadde flere utstillinger sammen med sin nære venn, sier han er i bunnløs sorg.

– Jeg er knust og ber om ro for å fordøye denne ufattelige tragedien som har rammet oss alle, skriver Heimly på Facebook.

– Du bar et lys i deg, en eldgammel glød, en sjelden varme, nå har jeg forstått at mørket tok deg, det gjør så vondt, skriver skuespiller og kunstner Mikael Persbrandt på Instagram.

Kjendisstylisten Jan Thomas beskriver sin nære venn som en «unik blomst i floraen».

– Han gikk alltid sine egne veier, og det var noe av det jeg beundret ham så mye for. Jeg fant mye av meg selv i Ari, og båndet mellom oss var sterkt. Og på mange måter føler jeg at det fortsatt vil være sånn, skriver han i et minneord, melder Dagbladet.

– Satte spor

Trond Giske (Ap) sier Behn alltid så menneskene rundt seg. Giske er fadder til Behns eldste datter, Maud Angelica.

– Jeg skulle ønske hele Norge hadde fått muligheten til å bli kjent med det gode mennesket du var. Jeg skulle ønske du selv forsto hvor god du var, skriver han på Facebook.

Ari Behn debuterte som forfatter i 1999 med novellesamlingen «Trist som faen», men ble for alvor kjent da han giftet seg med prinsesse Märtha Louise i 2002. Av kongehuseksperter blir Behn beskrevet som et friskt pust i kongefamilien, og en fargerik person som satte spor hos dem han møtte.

– Ari var en varm, talentfull, fargerik mann, som virkelig satte sin spor hos alle han møtte på sin vei, sier Se og Hørs kongehusekspert Caroline Vagle.

Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Mørket på innsiden

I tillegg til å være en åpen person overfor andre mennesker, var han også åpen om mørket han bar på, som førte til hans død.

I et intervju med Dagbladet Magasinet i fjor høst fortalte Behn om sin bok «Inferno». I boken skriver han om skilsmissen med prinsesse Märtha Louise i 2016 og hvordan han har hatt det på innsiden i tiden etterpå.

– Jeg har jo kalt boka «Inferno» av en grunn. Den handler om sorgen over alt som ikke ble, og renselsesprosessen, forsøket på å gjenfinne seg selv og nye rutiner. Å komme seg gjennom det mørke og svarte, sa han.

På bokens omslag skrev Behn: «Jeg er en noksagt. Jeg har alltid vært for intens. Full av ord og altfor mye kraft. Uten balanse. Enten – eller. Taus og pågående. Blyg og skamløs. Jeg klarte ikke å holde igjen. Jeg lot det brenne.»

I intervjuet fortalte han også om da han ble hentet av ambulanse og brakt til sykehus med panikkanfall, der han trodde han skulle dø.

Også før skilsmissen var han åpen om mørket han bar på. Før han ga ut boken «Vivian Seving etc.» i 2009, ble forfatteren intervjuet av gratismagasinet Massiv. Der fortalte han blant annet at han var deprimert og ensom og en svært vanskelig person å leve sammen med.