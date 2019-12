Trond Giske: – Skulle ønske du selv forsto hvor god du var

– Jeg skulle ønske hele Norge hadde fått muligheten til å bli kjent med det gode menneske du var. Jeg skulle ønske du selv forsto hvor god du var, skriver Ap-politikeren på Facebook.

Giske er fadder til Ari Behns eldste datter, Maud Angelica.

Giske omtaler Behn som sjenerøs, snill, følsom og oppmerksom, og som en person som hadde noe godt å si om alle, som aldri glemte et ansikt og et navn, selv mange år etter.

– All kjærlighet og varme til de som har mistet en pappa, en sønn, en bror, en onkel, en venn. Takk for tiden vi fikk med deg Ari, og takk for alt du ga oss, skriver han videre.

– Han så alle han møtte

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad uttrykker dyp medfølelse med Ari Behns familie og venner etter forfatterens død.

– For en utrolig trist nyhet om at Ari Behn er død. Takknemlig for hans åpenhet og mot til å følge det han trodde på. Dypeste medfølelse og varme tanker til familie og venner! skriver KrF-lederen på Twitter.

Knut Arild Hareide betegner Ari Behns bortgang som «ufattelig tragisk».

– Ari Behn viste en sjelden varme, interesse og imøtekommenhet for andre mennesker, skriver den tidligere KrF-lederen på Twitter.

– Han var en som så alle han møtte. Mine varmeste tanker går i kveld og i den krevende tiden fremover til nærmeste familie, venner og kongefamilien, skriver Hareide videre.

– Forferdelig trist

Venstre-representant og visepresident på Stortinget, Abid Raja, mener Ari Behn betydde mye for mange svakere stilte i samfunnet.

– Forferdelig trist. Våre tanker går til familie, nære og kjære. Jeg vil huske best dine gode gjerninger. Du betydde mye for mange svakere stilte i samfunnet, som da du ga erstatningspengene til fattighuset. Hvil i fred Ari Behn!, skriver Raja på Twitter onsdag kveld.

En annen som tok dødsbudskapet med stor sorg, er KrFs helsepolitiske talsperson Geir Jørgen Bekkevold.

– Ari Behn er død – ufattelig trist! Mine tanker går til de aller nærmeste! R.I.P., skriver han på Twitter og avslutter meldingen med et hjerte.

– Et sjokk

– Vi ble plutselig et fattigere folk i dag. For et sjokk å lese, skriver tidligere Mosse-ordfører, stortingsrepresentant Tage Pettersen (H), på Twitter.

– Jeg har hatt gleden av å møte Ari Behn mange ganger, åpnet utstillinger med han og for han. Han var et varmt menneske som så deg. I kveld går tankene til hans nærmeste her i Moss og i kongefamilien, skriver han.