Moria-leiren totalskadd i nye branner

Moria-leiren på Lesvos er totalskadd i nye branner. Mange av asylsøkerne som var innkvartert der, måtte tilbringe natten under åpen himmel.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

fullscreen next Nye branner brøt ut i og rundt Moria-leiren på den greske øya Lesvos onsdag kveld, og i morgentimene torsdag var hele området omgjort til en rykende brannruin. 1 av 2 AP / NTB scanpix

NTB-AP

I morgentimene torsdag vendte noen av asylsøkerne tilbake til brannruinene for å lete etter det som måtte være igjen av eiendeler. Men ifølge greske myndigheter har det meste gått opp i flammer.

Kraftig vind i området bidro til nye branner i provisoriske telt satt opp utenfor leiren torsdag, og behovet for ny innkvartering er nå skrikende.

Ifølge myndighetene mistet rundt 3.500 asylsøkere tak over hodet i den første brannen som ble påtent tirsdag kveld, og onsdagens brann la mesteparten av det som sto igjen, i aske.

Ferje og marinefartøy

Hellas har fløyet inn telt og sendt en ferje og to marinefartøy som provisorisk innkvartering, og drøyt 400 enslige mindreårige asylsøkere er fløyet til det greske fastlandet der de nå befinner seg på hotell og i andre trygge lokaler.

– Alt vil bli gjort for å huse de mest sårbare og familier i spesielt øremerkede områder, opplyste det greske migrasjonsdepartementet torsdag morgen.

Ferja som var ventet til Lesvos torsdag, kan ifølge Hellas' assisterende migrasjonsminister Giorgos Koumoutsakos huse 1.000 mennesker.

De to marinefartøyene ventes å ankomme om få dager, og det er uklart om alle som trenger, vil få tak over hodet før den tid.

Får ikke forlate Lesvos

Koumoutsakos understreker at ingen av de voksne asylsøkerne får forlate Lesvos, til tross for at leiren gikk opp i flammer.

– De som tror at de nå kan reise til fastlandet og fortsette videre til Tyskland, må bare glemme det, sa han til den greske TV-stasjonen Skai torsdag.

Flere som tidligere var innkvartert i leiren, forsøkte ifølge greske medier torsdag å ta seg til hovedstaden på Lesvos, Mytilene, men skal ha blitt stanset av politiet som benyttet tåregass.

– På høy tid

Moria besto foruten den overfylte hovedleiren, der det bodde over 4.000 asylsøkere, også av en stor teltleir med rundt 8.000 beboere i olivenlundene rundt hovedleiren. Også disse teltene var torsdag gått opp i flammer.

Hellas har i flere år tryglet andre europeiske land om å ta imot noen av asylsøkerne som har levd under uverdige forhold i Moria og andre leirer, men har i stor grad blitt møtt med en kald skulder.

– Det er på høy tid at EU-land samarbeider med Hellas om straks å relokere flyktninger og asylsøkere, ikke bare til det greske fastlandet, men også til andre EU-land, slår hjelpeorganisasjonen International Rescue Committee fast.

Den norske regjeringen, som har vært under hard Moria-kritikk fra opposisjonen og hjelpeorganisasjoner i saken, åpnet onsdag døra på gløtt.

Statsminister Erna Solberg (H) opplyste at Norge vil ta imot 50 syriske asylsøkere fra Hellas, men det er ikke spesifisert at disse skal hentes fra Moria-leiren, og det er uklart hvordan og når de kommer til Norge.

Fransk-tysk plan

Frankrike og Tyskland jobber også med en plan for å ta imot asylsøkere fra Hellas, først og fremst barn som har bodd i Moria-leiren, opplyste president Emmanuel Macron torsdag.

– Disse forferdelige bildene, en forferdelig realitet, innebærer at vi må vise solidaritet med Hellas og leve opp til europeiske verdier, sa Macron under et besøk på Korsika.

Noen konkrete løfter om å ta imot asylsøkere fra Hellas har ikke kommet fra EU-hold, men innenrikskommissær Ylva Johansson opplyste onsdag at unionen i første omgang betalte for flyttingen av de 400 enslige mindreårige til det greske fastlandet.