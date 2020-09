Ropstad frykter konsekvensene av storbrannen i Moria-leiren

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) sier det er dramatisk å se så mange personer som er i krise etter brannen i Moria-leiren natt til onsdag.

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) sier onsdag morgen at bildene fra brannen i Moria er grusomme. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

NTB

– Det var grusomme bilder vi alle våknet til i dag. Det er en forferdelig situasjon, sier Ropstad på en pressekonferanse onsdag.

Han sier det er dramatisk å se så mange personer som er i krise, og han frykter for konsekvensene. Situasjonen er krevende for Hellas, og flere land må stille opp ettersom situasjonen vil kreve mer av det internasjonale samfunnet, ifølge Ropstad.

Onsdag morgen ble det klart at norske myndigheter vil hente 50 personer fra asylleiren Moria på øya Lesvos i Hellas. Det er et utfordrende arbeid med å få disse 50 personene trygt ut, sier Ropstad. Men norske myndigheter har et godt samarbeid med EU. Alle de 50 personene skal testes og settes i karantene.