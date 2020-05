SpaceX-astronautene på plass om bord på ISS

Astronautene Bob Behnken og Doug Hurley ble hilst hjertelig velkommen da de kom inn på Den internasjonale romstasjonen ISS etter sin historiske ferd fra Jorden.

Doug Hurley (f.h.) og Bob Behnke på plass i Den internasjonale romstasjonen ISS sammen med den amerikanske astronauten Chris Cassidy (i midten) og de to russiske kosmonautene Anatolij Ivanishin og Ivan Vagner. 1 av 2 AP / NTB scanpix

Klokka 16.16 norsk tid søndag, noen minutter foran skjema, koblet SpaceX-kapselen Crew Dragon seg til ISS. Da var det gått 19 timer siden oppskytingen fra Kennedy Space Center i Florida. Romstasjonen og kapselen befant seg da omtrent like over grensen mellom Kina og Mongolia.

Tilkoblingen var helautomatisk, verken Behnken (49) og Hurley (53) eller mannskapet inne på ISS behøvde å gjøre noe. Behnken og Hurley hadde imidlertid på forhånd øvd på manuell tilkobling, skriver BBC.

De to måtte imidlertid vente en stund før de kunne gå om bord og møte det amerikansk-russiske mannskapet som allerede er om bord i romstasjonen. Først måtte det sjekkes at det ikke var noen lekkasjer og at trykket var utlignet til korrekt nivå.

– Glad for å være her

Klokka 19.02 norsk tid ble så dørene mellom kapselen og romstasjonen åpnet, og de to kunne sveve inn. Der ble de hilst velkommen av den amerikanske astronauten Chris Cassidy og de to russiske kosmonautene Anatolij Ivanishin og Ivan Vagner.

– Vi er glade for å være her, og Chris har satt oss i arbeid allerede. Forhåpentlig vil vi passe godt inn og ikke rote det til altfor mye, sa Doug Hurley på radiolink til kontrollsenteret i Houston i Texas.

Bob Behnken la til at de to var godt uthvilte til tross for den lange reisen og er klare for oppgavene som venter.

– Vi fikk trolig sju timers god søvn. Den første natten er alltid en utfordring, men Dragon-kapselen er et glatt fartøy og vi hadde god flyt og en fantastisk kveld, sa han.

Første kommersielle bemannede romtur

Behnken og Hurley skal være på ISS i mellom én og fire måneder, og de har som hovedoppgave å teste at alle systemer fungerer og gi tilbakemeldinger til teknikerne og ingeniørene til SpaceX og Nasa.

Elon Musks SpaceX er det første kommersielle selskapet som sender mennesker til den internasjonale romstasjonen. Dette er også den første bemannede oppskytingen fra USA siden 2011.

SpaceX har siden 2012 sendt opp laste-romkapsler til den internasjonale romstasjonen.

