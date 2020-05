Vellykket SpaceX-oppskyting

Det ble skrevet romfartshistorie da SpaceX-raketten Falcon 9 og romkapselen Crew Dragon, ble skutt opp fra Kennedy Space Center i lørdag, tre dager forsinket.

SpaceX-raketten Falcon 9 ble skutt opp fra Kennedy Space Center i Florida lørdag. Det er første gang et kommersielt selskap sender mennesker til den internasjonale romstasjonen ISS. Foto: AP / NTB scanpix

NTB

Det var jubel og applaus blant de mange på bakken og inne på Kennedy Space Center som fulgte spent med da nedtellingen var ferdig og raketten tok av fra oppskytingsrampen.

Oppskytingen gikk helt etter planen klokka 21.22 norsk tid, og etter ett minutt brøt raketten lydmuren på sin vei ut i verdensrommet og den internasjonale romstasjonen ISS.

Et par timer tidligere gikk de to astronautene Bob Behnken og Doug Hurley om bord i romkapselen der de spente seg fast.

President Donald Trump og visepresident Mike Pence hadde reist til Florida og fikk overvære oppskytingen.

Elon Musks SpaceX er det første kommersielle selskapet som sender mennesker til den internasjonale romstasjonen. Det var også den første bemannede oppskytingen fra USA på ni år.

Oppskytingen skulle etter planen skje onsdag, men den ble avlyst på grunn av dårlig vær.

SpaceX har siden 2012 sendt opp laste-romkapsler til den internasjonale romstasjonen.

– Det er åpenbart et stort steg å gå fra last til å sende opp to personer som er fedre og har familie, sa visepresident Hans Koenigsmann i SpaceX tidligere denne uken.

Det er Nasa som styrer oppskytningen, men SpaceX som bestemmer og som ga det endelige klarsignalet til å starte oppskytingen.