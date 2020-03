FHI: Strenge tiltak kan måtte pågå i måneder

Det er ikke mulig å stoppe koronaepidemien, mener Folkehelseinstituttet (FHI). Det kan bety strenge tiltak i flere måneder framover.

Koronaepidemien lar seg ikke stanse, sier områdedirektør for smittevern Geir Bukholm i Folkehelseinstituttet. Foto: Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

NTB

Ut fra et smittevernfaglig ståsted ser FHI for seg at de sterke virkemidlene vil vare i noen måneder framover, før de gradvis slippes opp, sier områdedirektør for smittevern i FHI, Geir Bukholm, til forskning.no.

– Vi tror ikke det er mulig å stoppe epidemien, sier han.

Tror over to mill. blir smittet

I løpet av det neste året skal det totale antallet smittede trolig stige til over to millioner, ifølge nettavisen.

– De siste anslagene våre antyder at 40 til 60 prosent av befolkningen kan bli smittet i Norge, sier Bukholm.

Hensikten med tiltakene vi har i dag er derfor ikke å stoppe epidemien, men å gjøre stigningen så jevn som mulig.

Ønsker kontrollert empidemi

– Vi prøver å få til en kontrollert epidemi i Norge, som går så langsomt at vi opprettholder kapasiteten i helsetjenesten for koronasmittede, men også for andre pasienter som trenger akutt helsehjelp, sier Bukholm til forskning.no.

Men når andelen smittede i befolkningen kommer over et visst nivå, vil noen av tiltakene ikke lenger ha effekt.

– Som karantenetiltakene, eller å teste folk med milde symptomer, sier Bukholm.