Fremskrittspartiet forlater regjeringen

– Det er samlet sett ikke grunnlag for at Frp blir i regjeringen, sier partileder Siv Jensen.

NTB

Elling Svela

OSLO: Frp-leder Siv Jensen holdt pressekonferanse etter det ekstraordinære landsstyremøtet om regjeringssituasjonen mandag ettermiddag. På pressekonferansen opplyste hun at Frp forlater Erna Solbergs regjering.

Frp-lederen sier at hun mener at statsminister Erna Solberg (H) fortsatt er den riktige til å styre landet.

– Jeg tok oss inn i regjering, nå tar jeg oss ut av regjering. Vi får rett og slett ikke gjennomført nok av Frps politikk til at det er verdt å bli påført flere tap, sier Siv Jensen på en pressekonferanse mandag.

– For mange grå kompromiss

Jensen sa under pressekonferansen at hun er stolt av politikken Frp har gjennomført i regjering de siste seks og et halvt årene. At det var utfordringer også i den første regjeringsperioden med Høyre, men at det var med regjeringsutvidelsen problemene for alvor begynte.

– Gradvis ble begeistringen mer og mer borte. Over tid har politikken blitt preget av for mange grå kompromiss, sa Jensen videre.

Det ekstraordinære landsstyremøtet i Frp begynte klokka 12 mandag ettermiddag etter at Frp-leder Siv Jensen tidligere på dagen deltok i et møte med statsminister Erna Solberg (H) på Statsministerens kontor (SMK).

Møter pressen

Samtidig som møtet i Frps landsstyre, hvor flere av medlemmene deltok per telefon, holdt regjeringsmedlemmene i Høyre, Venstre og Høyre et eget møte ved Statsministerens kontor.

Statsminister Erna Solberg dropper den planlagte reisen til Verdens økonomiske forum (WEF) i Davos. Det bekrefter Statsministerens kontor til DN.

Solberg skulle etter planen vært i Davos fra tirsdag til torsdag, skriver Dagens Næringsliv.

Erna Solberg møter mandag ettermiddag pressen rett etter at Siv Jensen har holdt sin pressekonferanse.

Frp-leder Siv Jensen på pressekonferansen sammen med nestlederne Sylvi Listhaug og Terje Søviknes. Foto: Fredrik Varfjell

