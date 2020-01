Støre: Det borger­lige kaoset er komplett

– En svekket regjering vil sitte på nåden til et forsmådd Frp. Det kan gi ytre høyre mer makt og ikke mindre, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre.

Ap-leder Jonas Gahr Støre under et besøk i Alta nylig. Foto: Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Støre kommenterte Frps utgang fra den borgerlige regjeringen kort tid etter at Frp-leder Siv Jensen kunngjorde avgjørelsen.

– Erna Solbergs regjering har kollapset etter bare ett år. Det borgerlige kaoset er komplett, og det er dårlig nytt for landet. Mer krangel og uforutsigbar styring vil ikke løse problemene for eksempel i helsevesenet og arbeidslivet, sier Støre i en epost til NTB.

Støre understreker at de borgerlige partiene fortsatt har fortsatt flertall på Stortinget og mener de må ta ansvar for politikken som blir ført.

– Frp kan ikke frigjøre seg fra snart sju år med høyrepolitikk som har ført til at vanlige folk får mindre å rutte med mens de rike drar fra, sier Ap-lederen.

– Frp går ut av regjering fordi de synes synd på seg selv, sier SV-leder Audun Lysbakken. Foto: Tore Meek

SV gleder seg over at Frp går ut av regjering

– Det gleder oss at det borgerlige samarbeidet, som har tatt Norge i feil retning, bryter sammen, sier SV-leder Audun Lysbakken om Frps regjerings-exit.

– Vi vil nå jobbe for å reversere mest mulig av regjeringens politikk. Dessverre er det fortsatt et borgerlig flertall i Stortinget, et flertall for en helt annen kurs kan vi først få etter valget neste år, fortsetter Lysbakken.

Han kaller Frps beslutning om å gå ut av regjering «et desperat forsøk fra Frp på å renvaske seg for det de har vært med på i regjering, som har gjort at velgerne har snudd dem ryggen».

– Frp går ut av regjering fordi de synes synd på seg selv, slår Lysbakken fast.

MDG: – Frp har vært en klamp om foten

– Vi gikk til valg på å kaste Frp ut av regjering i 2017. Dette er en god dag for Norge, sier Une Bastholm, stortingsrepresentant for MDG.

– Frp har vært en klamp om foten i klimapolitikken og i flyktningpolitikken og har gjort Norge mindre solidarisk med barnas fremtid og mennesker i nød, skriver Bastholm i en kommentar til NTB.

– Landet skal nå sannsynligvis fortsette å bli ledet av den samme statsministeren. Det blir veldig spennende å se om Erna Solberg vil sette klima, barns beste og natur høyere enn hun har gjort til nå, fortsetter MDG-representanten.

