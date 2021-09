Skattejurist: Veldig alvorlig å gi uriktige opplysninger til skattemyndighetene

– Det er alvorlig å gi positivt uriktige opplysninger til skattemyndighetene, det er veldig alvorlig, sier leder Cecilie Amdahl i Advokatforeningens lovutvalg for skatterett til NRK.

– Hadde du gjort noe tilsvarende som vanlig borger, så hadde du blitt ansett å ha gjort deg skyldig i skatteunndragelse.

KrF-lederen innrømmer å ha tatt aktive grep for å slippe skatt på pendlerboligen i Oslo. Det var Aftenposten som avslørte saken.

Skatterettsjuristen understreker at hun uttaler seg på generelt grunnlag.

Hvis personer gir feilaktige opplysninger om skattefordeler til arbeidsgiver, er det i tillegg til en korrigering av skatten også vanlig med en tilleggsskatt som kan komme opp i 60 prosent, ifølge Amdahl.

Hun understreker at dersom man har gitt feilaktige opplysninger, er det aktiv skatteplanlegging.

På spørsmål om det ser ut som at Ropstad har utnyttet systemet, svarer Amdahl:

– Det ser ut som han har gjort en dårlig vurdering og foretatt et bevisst valg. Jeg håper det ikke gjelder andre regler for statsråder enn for vanlige folk.