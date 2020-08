Direk­tøren for barne­vernet: – Hensynet til barn og eldre må trumfe unge voksnes rett til å feste

– Nå må studenter og rektorer på universitetene ta samfunnsansvar og stoppe fadderukene, sier Mari Trommald, direktør i Barne,- ungdoms- og familiedirektoratet.

Bufdir-direktør Mari Trommald kritiserer studentorganisasjoner og universitetene for ikke å være med på samfunnsdugnaden og ta tydelige føre var-grep. Hun mener alle fadderarrangementer bør avlyses. Foto: Vidar Ruud

Lene Skogstrøm

Magnus Kallelid

Hun har sett med stigende bekymring på innslag på TV de siste dagene om fadderuker for nye studenter ved universitetene både i Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim.

– Nå må studentorganisasjonene og rektorene på universitetene være seg sitt samfunnsansvar bevisst og stoppe dette.

– Hvis ikke, må regjeringen og helsemyndighetene gripe inn, krever hun.

Trommald påpeker at den siste uken har vist at fest hos ungdom har vært en sentral årsak til smittevekst.

– Vi vet at dette har skyhøy risiko og store konsekvenser. Dette er ikke tiden for å dra på fest, bli kjent med mange nye mennesker og drikke mye alkohol, fastslår hun til Aftenposten.

Fakta Dette gjør Barne,- ungdoms- og familiedirektoratet Barne,- ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) ligge runder Barne- og familiedepartementet. Det er fagdirektorat for barnevernet i Norge, både kommunalt og statlig. Det er også fagorgan på områdene barn, ungdom og oppvekst, adopsjon, familievern, likestilling og ikke-diskriminering samt vold og overgrep i nære relasjoner. Bufdir styrer Bufetat, som har ansvar for det statlige barne- og familievernet. Bufetat har om lag 5000 medarbeidere i fem regioner. Kilde: Bufdir

– Og når omkvedet er «vi skal gjøre så godt vi kan for å overholde smittevernreglene», så er det absolutt ikke nok, fastslår Bufdir-direktøren.

Trommald sier hun forstår at fadderuken er sentral for sosial kontakt og forebygging av ensomhet for nye studenter, men at hensynet til smittevern er viktigere akkurat nå.

–Jeg vet at studentorganisasjonene har gjort mye for å ivareta smittevernhensyn, men det er ikke godt nok. Det må være andre måter å ivareta studentenes psykiske helse på enn de store sammenkomstene vi nå ser.

Mandag kveld var det samlet et stort antall studenter og ungdommer i Frognerparken i Oslo i forbindelse med fadderuken. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Frykter at barnehager og skoler må stenges

Trommald ledet regjeringens ekspertgruppe for tiltak som gjaldt barn og unge under nedstengningen.

Nå frykter hun konsekvensene: At barnehager og skoler nok en gang blir stengt, med store følger for barna det gjelder.

– Dette er en situasjon vi ikke må komme i en gang til, advarer hun.

– Vi ser det i Indre Østfold nå, der barnehager og SFO er stengt. At fadderuker og fest ble planlagt på et tidspunkt da det var lite smitte i befolkningen, er én ting – situasjonen nå er en helt annen, sier hun.

– Vi kan ikke risikere at studentenes «bli kjent»-uker skal gå ut over barn og unge, eller eldre på sykehjem som igjen må dø alene, sier hun.

– Hensynet til barn og eldre må trumfe unge voksnes rett til å feste.

Hun påpeker at russen tok ansvar i vår – og mener studenter nå må gjøre det samme.

UiO-rektoren har kalt inn til møte

Det var blant annet fadderstudenter fra Universitetet i Oslo til stede da hundrevis samlet seg i Frognerparken natt til mandag. Rektor ved UiO, Svein Stølen, har kalt inn til møte med fadderledelsen og ser på muligheten for å begrense enkelte arrangementer. Samtidig mener han det ikke nødvendigvis er bedre å skyve studentene ut i samfunnet isteden.

– Å ha lukkede arrangementer med en stor stab med frivillige er bedre enn å sende studenter ut på byen. Men det viktigste er at folk begrenser mengden festing, sier Stølen.

På spørsmål om fadderuken på sikt kan gå utover sårbare barn, svarer rektor at hovedarrangementene deres er debattarrangementer og informasjonsmøter.

– Det er det som er studiestart, og det må være klinkende klart. Så må vi henstille til at studentene er voksne mennesker og være svært tro mot smitteregler.

– Så dere har ikke dårlig samvittighet for å ha store arrangementer midt i Oslo?

– Vi har ikke store arrangementer, men små. Vi må gi alle de som kommer den starten på studiene som gjør at de får ha læring i fokus, sier Stølen.

Tirsdag ettermiddag er det varslet to pressekonferanser om koronatiltak: Først en med byrådet i Oslo klokken 14 om tiltak i hovedstaden, og så en med regjeringen og nasjonale helsemyndigheter om skole- og studiestart klokken 16.