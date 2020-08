Nakstad etter festnatt: – Absolutt ikke noe vi trenger nå

Rapporter fra politiet om festende ungdommer som nærmest kaller smittevernreglene fake news skuffer assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.

Et stort antall studenter og ungdommer samlet seg i Frognerparken i Oslo mandag kveld.

NTB

Natt til tirsdag fortvilte politiet i Oslo festende ungdom i Frognerparken som ikke holdt skikkelig avstand. Meldingene kommer på toppen av flere rapporter fra hele landet de siste dagene om ungdommer som fester uten å ta hensyn til smittevernreglene.

– Vi ser at en del uttrykker at de ikke har noen tro på de der smittegreiene, at det nærmest er fake news. Det er den verste kampen helsevesenet har tror jeg: Den mot dumskapen, sa operasjonsleder Andre Kråkenes i Oslo politidistrikt til NTB mandag kveld.

Kråkenes presiserer at det ikke er ungdommer i Frognerparken han viser til, men at utsagnene om fake news falt i helgen.

Rapportene får assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad til å reagere, spesielt med tanke på at smittetallene nå øker flere steder.

– Det er skuffende å høre slike utsagn, og det er absolutt noe vi ikke trenger nå når vi går inn i høsten, hvis vi ønsker at både skolestart og start på universiteter og høyskoler på en tilnærmet normal måte, sier han til NRK.

Nachspiel

Flere av dem som samlet seg i parker mandag kveld, deltok på fadderarrangementer på universiteter og høyskoler.

– Det er klart unge mennesker vil møtes etter ferien, og august er en måned med mye fest og sammenkomster vanligvis, så det er veldig forståelig. Men man må følge de samme reglene både for avstand til hverandre og maksimalt antall, selv om man er student, sier den assisterende helsedirektøren.

I helgen ble det besluttet at utestedene i hele landet må stenge ved midnatt. Nakstad overlater til andre å uttale seg om hvorvidt dette har ført til økt festing andre steder, men understreker at det er veldig usikkert.

– Jeg tror det at man både er på vorspiel, går ut på byen og drar på nachspiel etterpå, er en sånn sammenhengende kjede av festing som man er innstilt på mentalt når fredag eller lørdag kommer. Og om man er på det ene stedet eller det andre stedet er jeg ikke sikker på at betyr så veldig mye, sier han til NRK.

Og legger til:

– Problemet her er at folk ikke følger reglene. Når de er på fest, og det er alkohol involvert, så blir den meteren veldig kort, og det er et hovedproblem uansett hvor du fester.

Rebusløp

Også i Bergen har fadderuken skapt utfordringer. Mandag rykket politiet ut på grunn av 150 studenter i tett kø. Hendelsen i Bergen oppsto i forbindelse med et rebusløp for studentene ved Høyskolen Kristiania, skriver Bergensavisen.

Bilder fra stedet viser et stort antall studenter som står tett i tett i en lang kø utenfor Eplehuset i Bergen sentrum.

– Så store ansamlinger er ikke ønskelig, og vi anmoder folk om å forholde seg til avstandsreglene. Tiltakene på innsiden av butikken var god, men på utsiden var det problematisk, sier innsatsleder Tom Johannessen i Vest politidistrikt.

Høgskolens fadderstyre forklarer at det ble tatt grep etter køsituasjonen.

– Det var litt mange faddergrupper som gikk til den posten samtidig, og det er veldig beklagelig. Vi har vakter på alle poster, men de hadde ikke forberedt seg helt på at det skulle bli så mange med en gang, sier Line Louise Røen, som er leder for regional markedsutvikling ved Campus Kristiania til avisen.

