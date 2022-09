En rekke medlemmer av kongefamilien hastet til Skottland for å være med dronning Elizabeth i hennes siste timer. Kun de to eldste barna nådde fram.

Prins Charles og prinsesse Anne var allerede i Skottland og nådde dermed fram til dronningens dødsleie torsdag ettermiddag, skriver tabloidavisa Daily Mail.

Charles ble så kong Charles III da dronningen døde.

Klokka 13.32 norsk tid torsdag kom pressemeldingen om at legene var bekymret for dronningens helse, og at hun ble holdt under observasjon ved Balmoral-slottet utenfor Aberdeen i Skottland.

I løpet av ettermiddagen fløy dronningens to andre barn, prins Andrew og prins Edward, samt dronningens barnebarn prins William opp til Balmoral, men de skal ikke ha nådd fram i tide, ifølge avisa.

Dødsbudskapet ble offentlig i 19.30-tiden norsk tid torsdag, men monarken hadde ved det tidspunktet vært død i noe tid, da budskapet må kommuniseres til en rekke embetsfolk og regjeringssjefer før det når fram til offentligheten.

Prins Harry forsøkte også å nå fram til Balmoral, men ankom nærmere klokka 21 norsk tid.