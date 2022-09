Kong Harald sender sine kondolanser til den britiske kongefamilien og det britiske folk etter at hans tremenning dronning Elizabeth gikk bort torsdag.

I minneordene framheves dronningens verdighet og dedikasjon til oppgaven som monark, og hun holdes fram som et symbol på kontinuitet i en verden som endret seg enormt gjennom hennes levetid.

– Gjennom et århundre viet dronningen seg hengivent til sin gjerning og fulgte det britiske folk gjennom gleder og sorger, i medgang og motgang. Våre kondolanser går også til det britiske folk, heter det i en kondolanse signert kong Harald på kongehusets hjemmeside.

Han gir uttrykk for stor sorg over sin tremennings død.

– Våre tanker går til Hans Majestet Kongen og den nærmeste familie, heter det.

Også statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) hedrer den avdøde britiske dronningen.

– I sju tiår år har hun representert kontinuitet og samhold, også i det nære forholdet mellom våre to land og våre kongefamilier. Våre varmeste tanker går nå til de mange i Storbritannia og i Samveldet av nasjoner som har mistet en kjær monark, og til dronningens nære familie, skriver Støre i en melding til NTB.

Stødig allianse

USAs president Joe Biden omtaler Elizabeth som en statskvinne med en verdighet uten like, og hyller hennes bidrag til en stødig allianse mellom Storbritannia og USA.

– Hun gjorde sitt for at forholdet skulle være spesielt, sier Biden.

Frankrikes president Emmanuel Macron omtaler dronning Elizabeth som en venn av sitt land.

– Hun var en vennlig dronning som har satt sitt merke på sitt land og et århundre for alltid.

Jobbet for forsoning

EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen sender sine dyptfølte kondolanser til kongefamilien og det britiske folk.

– Hun var vitne til fred og forsoning både i og utenfor Europa, og dype endringer på planeten og i våre samfunn, sier von der Leyen, og kaller henne et symbol på kontinuitet gjennom disse endringene.

I Tyskland, som gjennom dronningens levetid gikk fra å være Storbritannias største fiende til å bli en mektig alliert, blir hun hyllet som en «symbol på forsoning» etter to verdenskriger, skriver AFP.

– Hennes engasjement for den tysk-britiske forsoningen etter grusomhetene i andre verdenskrig blir aldri glemt, sier statsminister Olaf Scholz.

Monark på flere kontinenter

Kondolanser strømmet også inn fra land på andre kontinenter som har hatt dronning Elizabeth som monark så vel som stater som er med i Samveldet av nasjoner, som hun ledet.

– Hun var en konstant tilstedeværelse i vårt liv, og hennes innsats vil for alltid være en viktig del av vår historie, sier Canadas statsminister Justin Trudeau. Han la til at hun vil bli husket for sin klokskap, medfølelse og varme.

Indias statsminister Narendra Modi sier dronningens død smerter ham.

– Hun personifiserte verdighet og anstendighet i offentlig liv, uttaler Modi ifølge nyhetsbyrået AFP.

India ble uavhengig fem år før Elizabeth besteg tronen i 1952. I 1950 fikk landet president i stedet for den britiske monarken som statsoverhode.

– Et liv viet til plikt

Australia er på sin side fortsatt knyttet til den britiske monarken, og statsminister Anthony Albanese sier dronningens død markerer slutten på en epoke.

– Australia føler med innbyggerne i Storbritannia. En historisk regjeringstid og et langt liv viet til plikt, familie, tro og tjeneste er ført til en ende, sier Albanese i en uttalelse fra den australske regjeringen.

FNs generalsekretær António Guterres sier Elizabeth ble beundret over hele verden for sitt lederskap og kaller henne en god venn av FN.

I Brasil, som aldri har vært noen britisk koloni eller del av Samveldet, har president Jair Bolsonaro erklært tre dager med landesorg i forbindelse med dronningens død.

Hylles av andre monarker

Danmarks dronning Margrethe skriver i et budskap rettet til kong Charles at hans «mor var svært viktig for meg og min familie».

– Vi kommer til å savne henne fryktelig, heter det videre.

Sveriges kong Carl Gustaf er i sorg etter Elizabeths bortgang, heter det i en uttalelse fra det svenske hoffet.

– Dronningen tjente sine land og Samveldet med en enestående hengivenhet og pliktfølelse. Hun var hele tiden nærværende, ikke bare i det britiske samfunnet, men også internasjonalt, skriver kongen før han kondolerer til dronningens familie og hennes folk.

Elizabeth var en ekstraordinær personlighet, sier Belgias kong Philippe. Han og dronning Mathilde vil «alltid holde på gode minner oom denne store damen, som gjennom sin regjeringstid viste verdighet, mot og oppofrelse», heter det i en uttalelse.