KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad mener Frp kan være godt fornøyd med sine år i regjering. Han slår fast at KrF fortsetter i regjeringen.

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad etter et møte i statsministerboligen i forrige uke. Foto: Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

– Jeg har samarbeidet godt med Siv i regjering og ser fram til et konstruktivt samarbeid med Frp i deres rolle fra Stortinget, sier KrF-lederen til NTB.

Ropstad mener Frp har mye å være fornøyd med etter mange år i regjering.

– Sammen har vi gjennomført mange viktige saker for landet vårt, som en rekordstor utbygging av vei og jernbane, et kraftig løft for rusomsorgen og en god politikk for å skape vekst og næringsutvikling i hele landet, sier han.

Ropstad slår fast at KrF fortsetter i regjering.

– Vi er fornøyde med våre gjennomslag etter ett år i regjering og har fremdeles mye ugjort, både når det gjelder å skape en bedre hverdag for familiene, skape vekst og verdiskaping i hele landet og enda kraftigere kamp mot fattigdom og klimaendringer, sier Kjell Ingolf Ropstad.

