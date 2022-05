Nå har vel Adriana Ruiz, medlem i organisasjonsutvalget, fått sine 15 minutter i rampelyset, og vel så det, på bekostning av en flattliggende Alf Albert, bystyremedlem Demokratene. På meg virker det lite hensynsfullt å fortsette å sparke en som allerede ligger nede for telling. Selvsagt ville vel Albert ha vært beskrivelsen av det svake- og sterke kjønn foruten, men man skal være varsom med å kaste den første sten, har jeg hørt. Mon tro om ikke både den ene og andre skulle ha noe usagt både innen politikken og til hverdags.

Avslutningsvis refererer jeg til innledningen i (foreløpig?) siste innlegg fra Ruiz: «Den senere avvisningen av alvoret i uttalelsen ved å påstå at ingen reagerte, som om det er et kriterium for alvorlighetsgraden, gjorde ikke saken bedre». Sånn Albert, der fikk du den, men det tåler vel du som representant for det sterke kjønn, tenker kanskje Ruiz? Eller er rollene nå snudd?

Innlegget er forkortet.

