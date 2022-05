Takk for at dere svarte på leserinnlegget jeg hadde om konkurransen i barnetoget på 17.mai og hvordan dette har slått ut på barneskolen som barna mine går på.

Imidlertid må jeg si at jeg er skuffet over svaret, eller snarere mangelen på oppfordringen min.

Sønnen min i 2. trinn spurte i det han gikk ut av døra til skolen i dag om det fortsatt var konkurranse og jeg kunne ikke si annet enn at jeg hadde ikke hørt noe annet. Han sukket og sa at hvorfor må det være konkurranse? Lærerne blir så sykt strenge!

Svaret deres var (som også burde være en selvfølge) at dere ikke forventet marsjerende barn og klokkeren sang. Men om dere likevel fortsatt kommer til å premierer det så tror jeg det ikke hjelper barna å si at skolene bør senke skuldrene og slappe av litt.

Videre sier dere at dere drømmer om latter, sol og festlige innslag i toget noe som barna som skal gå i toget ikke har noen råderett over.

Å forklare hvorfor vi feirer 17.mai er sikkert helt greit og vi kommer til å høre tale på tale om det på selve nasjonaldagen; men i det siste avsnittet skriver dere (selv om det også bør være helt selvsagt) at det er plass til alle selv om de synger falskt eller rent, om de går konsentrert eller vimsete og sier at å være barn er å være i flyt og i drift og avslutter med et ønske om å fri barnas dag fra de voksnes jag...

Men dere i 17.mai-utvalget, som voksne mennesker, kommer likevel til å rangere hvilke skoler som er best til å synge og marsjere? og hvem er det da som til syvende og sist pålegger barna konkurransejaget i barnetoget?

Så her er mitt siste innspill:

Alle skoler som har sunget 17.maisanger i barnetoget er med i trekningen av tre like store premier. På den måten kan vi alle slappe av og feire 17.mai med smil, latter og ekte glade barn.

PS: Hadde det ikke også vært en idé å ha med barn som medlemmer i 17.mai utvalget? - det er jo tross alt barnas dag.

