Jeg leste en mening fra Selma K. Gullikstad der hun mente man ikke burde snakke høyt om «shredding». Det fikk meg til å tenke.

Å bygge muskler og trene ofte samt sette seg mål i forholdt til å få en lavere fettprosent og høyere muskelmasse burde ikke være tabu å snakke om. Vi har kommet til et punkt der fedme og problemer som følger en usunn livsstil blir et større og større problem på verdensbasis, også i Norge. I den sammenheng så ønsker mange å forbedre sin fysiske og mentale helse ved å trene og spise bedre. Hvorfor er dette negativt?

I en tid der vi glorifiserer det «uperfekte» og «normaliserer» det svært unormale så syntes jeg det er viktig å kunne bli imponert av dem som jobber med å bedre seg, selv på det fysiske plan.

Det er penere å se et menneske som klart tar vare på kroppen sin enn en som lar seg forfalle og forsømme sin egen helse. Om dette skaper kroppspress, er det kanskje ikke så ille.

Kroppsbygging er en voksende interesse som går ut på å se så bra ut som mulig, noe som ofte gjør at dem som driver med det går inn i en «bulkefase» der de holder et kalorioverskudd i en periode for å legge på seg mer masse for så å «cutte» eller «shredde» der de holder et kaloriunderskudd for å komme ut av syklusen med en høyere muskelmasse og en lavere fettprosent.

Når man driver med dette og har kroppsbygging som hobby, så legger man gjerne om det sosiale livet sitt om det skulle stå i veien for målene for den det måtte gjelde. Det er ikke dermed sagt at man har en spiseforstyrrelse. Dedikasjon og disiplin i form av mat, hvile og trening er viktig for å oppnå resultater, med det sagt så frister det kanskje ikke å dra ut og drikke alkohol når det ikke er sunt eller givende fra et slikt perspektiv.

Bodypositivity på den andre enden er ikke nødvendigvis veldig positivt når det kan sette rampelys på en usunn livsstil, selv om den usunne livsstilen har blitt mer og mer normal. En slik bevegelse kan ha mer vondt enn godt å by på når det kommer til den faktiske helsen til disse «plus size» modellene som nå har fått mye oppmerksomhet. Å leve en usunn livsstil har negative effekter på både fysisk og psykisk helse, så hvorfor er dette noe å fremme?

Vi burde fremme det som er bra for en. Det vist i en rekke grundige studier at å trene hardt og mye er bra for psykisk og fysisk helse, så hvorfor burde vi «tenke oss om» før vi snakker om dette? Jeg mener det blir feil.

