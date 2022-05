Som lærer er jeg glad for at temaet vold og trusler i skoler og barnehager er satt på dagsorden, og følges tett av Fædrelandsvennen. Dette er en sak det skrives mye om for tida. Økninga i innrapporterte tilfeller av vold og trusler, er en landsomfattende tendens, og altså ikke unikt for Kristiansand.

Jeg leser med glede at oppvekstutvalget allerede har tatt opp saken, og at lederen i utvalget, Åse Løvdal, uttaler at det må flere ressurser inn i oppvekstsektoren for å gjøre noe med dette. Da kommunalsjef skole, Rune Heggdal, fikk et direkte spørsmål fra en politiker om han opplevde at sektoren hadde nok penger, var svaret nei. En annen politiker i oppvekstutvalget etterlyste «alternative tilbud for elever som ikke takler vanlig skole».

Økninga i innrapporterte tilfeller av vold og trusler, er en landsomfattende tendens, og altså ikke unikt for Kristiansand, skriver innsenderen. På bildet en lærer som ble intervjuet om temaet i Fædrelandsvennen. Foto: Jacob J. Buchard

Ja takk, begge deler tenker jeg, men mener selv at utfordringa med økende vold og trusler ikke lar seg løse med de ovenfornevnte enkle grepene alene.

Jeg hører om barnehagelærere som bruker stadig mer av tida si på å veilede foreldre som trenger hjelp til å sette grenser og til å være trygge i rollen som foreldre. Vi trenger flere barnehagelærere i hver barnehage!

Barna og elevene har ofte sammensatte vansker, og som lærer er mitt mandat og min utdanning sikta mot undervisning og opplæring, ikke behandling. Når vi i skolen ber om hjelp fra andre instanser som skal utgjøre «laget rundt» eleven, så er det lang ventetid. Når disse instansene har gjort det de mener de kan, så trekker de seg tilbake, eller ut av saken. Skolen står igjen med ansvaret for eleven, uten at noe, eller svært lite er endra. Der jeg jobber har helsesykepleieren alt for liten tid til å følge opp alle elevene som har behov for dette. Hverdagslaget rundt eleven må styrkes!

I skolen har læreren delvis mista sin rolle som oppdrager, da vi står i fare for å krenke eleven om vi prøver å veilede eller grensesette hen i sin adferd. Om eleven opplever at jeg som lærer krenker hen, så er det slik. Elevens oppfatning legges til grunn, og det er jeg som lærer som kommer i ei lei knipe. Jeg kan faktisk bli omplassert eller miste jobben min. Opplæringsloven må gi læreren handlingsrom slik at vi kan gjøre jobben vår!

Opplæringsloven må gi læreren handlingsrom slik at vi kan gjøre jobben vår!

Dette er ikke bare skoler og barnehager sitt problem. Det er et samfunnsproblem. Det må tiltak til også utenfor skoler og barnehager. Jeg vil råde kommunens politikere til å sette i verk tiltak overfor foreldregruppa. Et obligatorisk kurs for foreldre i trygg grensesetting bør bli en like naturlig del av ivaretakelsen av barn, som barnevaksinasjonsprogrammet!

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.