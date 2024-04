Cultivas formål er å sikre arbeidsplasser og gode levekår i Kristiansand ved å støtte prosjekter innen kunst, kultur og kreativitet. At idretten også kan bidra til å nå stiftelsens formål kommer klart frem i sist vedtatte strategi, «Rom for muligheter», der det eksplisitt presiseres at Idrettsprosjekter på kvalitativt høyt nivå er en del av Cultivas formål. Påstanden om at Cultiva ikke støtter idretten burde med dette være avkreftet.

Vi opplever stadig at både idrettsledere og politikere foreslår at Culitivas midler må kunne benyttes til drift av både idrettsklubber og idrettsanlegg. Senest i kultur- og idrettsutvalgets møte 14. mars ble det foreslått at Cultiva burde kunne bidra til drift av kommunens kunstgressbaner. Et slikt forslag er i strid med stiftelsesloven om at en stiftelse ikke kan gi tilskudd til stifter, i dette tilfellet Kristiansand kommune. Kultur- og idrettsutvalget var enige om å legge denne ballen død, vi håper derfor at bystyrets medlemmer i fremtiden slutter å fremme denne type forslag, blant annet fordi det kan skape feilslåtte håp om muligheter som altså ikke finnes. Dessuten er Cultivas vedtekter ordnet slik at det ikke kan gis tilskudd til drift, det gjelder både anlegg og idrettsklubber.

Det er viktig at stiftelsen fortsetter å støtte opp om idretten i kommunen vår gjennom nye og innovative idrettsprosjekter på kvalitativt høyt nivå.

80 millioner fra Cultiva til idrett, her er noen av prosjektene:

IK Gimletroll 350.000 til festivalutvikling

IK Start herrer 5 millioner

IK Start kvinner 1,4 millioner

Kristiansand Ishockeyklubb 1,25 millioner til klubbhus og til etablering av et levekårstilbud til alle ungdom i området

20 millioner til Sør Arena

1,1 millioner til norgesmesterskap rullebrett

Kristiansand Turnforening 2,2 millioner til kulturkarneval og gymfestival

1,8 millioner til etablering av Olympiatoppen

850.000 til PlussBank Cup

1,7 millioner til World Tour i sandvolleyball

Idrettsrådet/Stiftelsen Sportikus totalt 700.000 til etablering av Norway Summer Games

Bjåvann Golfklubb starthjelp gjennom et byggelån på 1 MNOK (som de har betalt tilbake)

250.000 til kompetansesenter for e-sport og datakultur.

Kvadtraining, Kristiansand Ishockeyklubb og Olympiatoppen Sør til sammen 900.000 til tre ulike prosjekter med digitalisert trening

Cultiva Express Idrett ca 750.000 pr år fra 2010 - 2023

Som en forstår er idrettssatsingen fra Cultiva allsidig, samtidig som den gir positive bidrag til gode levekår i kommunen vår.

Petter Benestad

Tor Kristian Ludvigsen

Tilskuddsberettigede idrettsprosjekter skal være på kvalitativt høyt nivå. Dette medfører at idrettssatsing noen ganger får stang ut i møte med Cultiva, fordi breddeidrett ikke kommer inn under begrepet «kvalitativt høyt nivå», samtidig som det heller ikke kan gis tilskudd til drift. Det er viktig at stiftelsen fortsetter å støtte opp om idretten i kommunen vår gjennom nye og innovative idrettsprosjekter på kvalitativt høyt nivå. På den måten kan Cultiva bidra til å løfte både toppidretten og breddeidretten, skape nye arbeidsplasser og bidra til at Kristiansand blir et mer attraktivt og bedre sted å vokse opp i og leve i. Et godt eksempel på dette er Vipers ny-satsing på Håndballbyen Kristiansand, der Cultiva bidrar med 5 millioner kroner. Satsing på talent- og trenerutvikling skal bidra til at Kristiansand blir europeisk hånballhovedstad. Sentralt i denne satsingen står det å utvikle både lokale og internasjonale talenter. På den måten bidrar dette til en satsing i store deler av håndballmiljøet på Sørlandet.

En annen stor satsing fra Cultiva er årlige avsetninger på 10 millioner kroner til en fremtidig idrettsarena. Dette kan bli en unik arena i Norge som for idrett, kultur og næring.

Stiftelsen Cultiva er en fantastisk innretning for Kristiansands kultur- og idrettsmiljø, og ikke minst for oss som bor her. Ved å utvikle nye innovative og kreative prosjekter kan byen utvikles til Norges kultur- og idrettsby nummer en. Cultiva er klare til å satse på de rette prosjektene, og vi oppfordrer både idrettsledere, kulturarbeidere og kunstnere til å fremme prosjekter innen kunst, kultur, kreativitet og idrett som kan sikre arbeidsplasser og gode levekår.