De snakker også om hvor vanskelig det er å støtte andre deler av idretten. Kristiansand Pensjonistparti mener at Cultiva bør brukes annerledes og at idretten og frivilligheten må få mer penger fra Kristiansands pengebinge.

Venstre og KrF sier i et leserinnlegg at de har gitt 80 millioner til ulike idrettsformål. Joda, det høres ut som, og er, mye. Men over 23 år er det faktisk bare rundt 3 millioner i året. Til sammenligning gir de samme partiene nærmere 10 millioner i året til Kunstsilo.

KrF og Venstre later som om det ikke er mulig å gi mer. Cultiva har over 2,5 milliarder i forvaltning. Et forsiktig anslag på avkastning, for eksempel 5 prosent, betyr 125 millioner årlig. Med et slikt tall er 3 millioner til idretten lite, ikke svært mye. Cultiva burde kunne gi minst ti ganger mer til idretten og frivilligheten hvert år. Hvorfor nevnes ikke dette? Ei heller sier kulturpartiene hva andre institusjoner har fått samlet fra Cultiva de siste 23 årene…

Venstre og KrF har en rar måte å gjøre dette på, at Venstre kommer med en slik fremstilling er forventet, men det er skuffende at KrF også nå har inntatt en slik holdning.

Pensjonistpartiet synes det er på tide at idretten, frivilligheten og bredden får mer. Det er fullt mulig hvis de som styrer vil, og evner…