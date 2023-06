Svar til Vidar Udjus om landbruk, klima og kjøtt

Problemet med skremselspropagandaen som de nye kostholdsrådene legger opp til, er at mange blir redde for å spise noe som faktisk sikrer oss som folk. Dette er langt skumlere enn noen gram for mye eller for lite av en matvare på individnivå.